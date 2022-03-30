4 ilde FETÖ operasyonu: 101 şüpheliye gözaltı kararı

Fetullahçı Terör Örgütü
'nün mahrem yapılanmasına yönelik yurt çapında ikisi Ankara
, Adana
ve Edirne
olmak üzere 4 ayrı operasyon düzenlendi. 4 farklı operasyon kapsamında toplam 101 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 32'si gözaltına alınırken emniyet ekiplerince diğer şüphelilerin yakalanma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. Ankara'da gerçekleştirilen iki operasyonda, örgütün hakim ve savcı çalışma evlerinde dağıttığı sınav soruları ile Sermaye Piyasası Kurulu
'nun meslek personeli sınav sorularının çalındığı ortaya çıkarıldı. Aralarında yazılı sınav öncesinde 'dua alma' adı altında soruları aldıktan sonra SPK'ya giren ve halen kamuda aktif olarak çalışan zanlıların da olduğu 49 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara'daki ikinci operasyonda ise örgüte ait hakim-savcı evlerinde kalan ve sınav sorularını aldıkları tespit edilen 18'i avukat 1'i ihraç hakim 21 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Adana merkezli FETÖ soruşturmasında ise mahrem imamlık yapan ve ankesörlü telefonla mahrem imamlarıyla irtibata geçtikleri saptanan 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Edirne merkezli 5 ilde gerçekleştirilen operasyonda da 16 şüpheli gözaltına alındı. -