5 gündür kayıptı, kafe tuvaletinde ölü bulundu

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde yaşayan 26 yaşındaki Seher Akkoyun'dan haber alamayan ailesi genç kız hakkında kayıp başvurusunda bulundu. Ailesinin başvurusu üzerine polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. 5 gündür her yerde aranan genç kız tüm aramalara rağmen bulunamadı.

KAFE TUVALETİNDE ÖLÜ BULUNDU

Akşam saatlerinde Kağıthane'de bir kafenin tuvaletinde genç bir kızın hareketsiz yattığını görenlerin haber vermesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde genç kızın hayatını kaybettiği belirlendi.

UYUŞTURUCU MADDE KULLANIMINA BAĞLI ÖLÜM

Polis ekipleri olay yerinde uzun süre inceleme yaptı. Yapilan kontrolde hayatini kaybeden genç kızın hakkinda kayıp başvurusu bulunan Seher Akkoyun olduğu belirlendi. Yapılan incelemenin ardından genç kızın cenazesi morga kaldırıldı. İlk değerlendirmede Seher Akkoyun'un uyuşturucu madde kullanımına bağlı olarak hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis olayla ilgili çalışma başlattı.