AK Parti Genel Başkan Vekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş: “Batman teröre izin vermedi”

TEK TİP İNSAN İSTEMİYORUZ"

Batman Üniversitesi merkez kampüsü konferans salonunda katılımcılara hitap eden Kurtulmuş, "Yakın zamanlarda ne yazık ki Doğu ve Güneydoğu bölgesi olmak üzere ayrılıkçı bazı firiklerin kullanarak milletin arasına fitne tohumları ekmek isteyenler oldu. Aldıkları bir takım desteklerle memleketin altını üstüne getirmeye çalıştılar. Çok şükür burada Batman halkına saygılarımızı sevgilerimi bir kez daha ifade ediyorum. Bu çukur eylemlerinin olduğu yerde zamanda Batman istisnaydı. Batman terör örgütlerine burada çukur kazarak halka hayatı zindan etmesine müsaade etmedi. Burada savaş diliyle konuşmanın, ötekileştirmenin insanlara hiçbir faydası olmadığını, kitaplar boyu anlatmaya gerek yok. Türkiye'nin yakın tarihine baktığımız zaman bunları görüyoruz. Dolayısıyla bir barış ve kardeşlik diliyle konuşacağız ve bütün dostlarımızı arkadaşlarımızı tekraren söylüyorum; biz tek tip insan istemiyoruz. farklı farklı insanlar barış ve kardeşlik dilini kullanabilen, ortak hedeflerde buluşabilen bir kitleyi oluşturmak durumundayız" dedi.