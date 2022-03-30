AK Parti Genel Başkan Vekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş: “Batman teröre izin vermedi”

Uçaktan iner inmez ayağının tozuyla Batman Üniversitesi tarafından merkez kampüs konferans salonunda düzenlenen 'Türkiye'yi Yarınlara Taşımak' konulu konferansa katılan AK Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş'u Batman Valisi Hulusi Şahin, AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir, Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir ve akademisyenler karşıladı.
TEK TİP İNSAN İSTEMİYORUZ"
Batman Üniversitesi merkez kampüsü konferans salonunda katılımcılara hitap eden Kurtulmuş, "Yakın zamanlarda ne yazık ki Doğu ve Güneydoğu bölgesi olmak üzere ayrılıkçı bazı firiklerin kullanarak milletin arasına fitne tohumları ekmek isteyenler oldu. Aldıkları bir takım desteklerle memleketin altını üstüne getirmeye çalıştılar. Çok şükür burada Batman halkına saygılarımızı sevgilerimi bir kez daha ifade ediyorum. Bu çukur eylemlerinin olduğu yerde zamanda Batman istisnaydı. Batman terör örgütlerine burada çukur kazarak halka hayatı zindan etmesine müsaade etmedi. Burada savaş diliyle konuşmanın, ötekileştirmenin insanlara hiçbir faydası olmadığını, kitaplar boyu anlatmaya gerek yok. Türkiye'nin yakın tarihine baktığımız zaman bunları görüyoruz. Dolayısıyla bir barış ve kardeşlik diliyle konuşacağız ve bütün dostlarımızı arkadaşlarımızı tekraren söylüyorum; biz tek tip insan istemiyoruz. farklı farklı insanlar barış ve kardeşlik dilini kullanabilen, ortak hedeflerde buluşabilen bir kitleyi oluşturmak durumundayız" dedi.
KURTULMUŞ BATMAN'DA İKİ GÜN BOYUNCA TEMALARINI SÜRDÜRECEK
Genel Başkan Vekili Kurtulmuş, iki gün sürecek Batman temaslarının ilk gününde Sivil Toplum Kuruluşu temsilcileriyle toplantı da bir araya geldi, ikinci gününde ise basın mensuplarıyla kahvaltıda bir araya gelecek. Ardından Kurtulmuş, AK Parti İl Başkanlığının Genişletilmiş İl Danışma Meclisi toplantısına katılacak.