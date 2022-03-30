CHP’li belediyenin makam aracını haczettiren işçi konuştu: Kazancımı da istiyorum...

"KAZANCIMI DA İSTİYORUM"

"Hakkımı aramak için kendime bir avukat tuttum. Avukatımla sağ olsun haklı mücadelemizin peşini bırakmayarak tazminatımızı kazandık. Tazminatı kazandıktan sonra belediye bu ödemeyi gerçekleştirme taraftarı olmadı. Avukatımız, belediyeyi 2-3 kez 'Haciz yazarız' diye uyardı. Ancak belediye 'yazamazsınız' dedi. Bunun üzerine avukatımız işlemleri başlatarak belediyeye haciz gönderdi. Belediye başkan yardımcısının aracını haczetmişler. Böyle olmasını istemezdik ama bunu belediye istedi. Çok mağdur bir durumda olduğum için şu an Irak'ın Erbil kentinde çalışıyorum. İşten çıkarıldığım için buralara kadar geldim. Ailemden ayrıyım. Ben durumumu Selahattin Ekicioğlu'na anlatmıştım. Beni anlamadı. Sonuç olarak ben davayı kazandım. Kazancımın hakkını da istiyorum" dedi.