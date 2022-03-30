CHP’li belediyenin makam aracını haczettiren işçi konuştu: Kazancımı da istiyorum...

Kırşehir Belediyesi'nde çalışırken seçim sonrası CHP'li başkanın işine son verdiği Serkan Sönmez, açtığı tazminat davasını kazandı. Belediye Başkan yardımcısına tahsis edilen araca haciz işlemi gerçekleştirildi. Haklı davasının arkasında olduğunu belirten Sönmez, "Belediyeyi uyarmamıza rağmen ödeme yapmadılar, haciz işlemi yapıldı" dedi.
"1 GÜNDE 14 TUTANAK TUTTULAR"
AK Parti döneminde Kırşehir Belediyesi'nde işe başladığını belirten Sönmez, "31 Mart seçimleri sonrası Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu bizi toplayarak kimsenin yerinin değişmeyeceği konusunda bize söz vermişti. Ancak aradan 2 ay geçtikten sonra beni Neşet Ertaş Kültür Merkezi'nden Ağlar Konağı'na verdiler. Oradan Park Bahçeler Müdürlüğü'ne gönderdiler. Sonrasında pandemi sürecinde beni esnek çalışmadan yararlandırıp bana 1 günde 14 tane tutanak tutarak işten çıkarttılar" dedi.
"KAZANCIMI DA İSTİYORUM"
"Hakkımı aramak için kendime bir avukat tuttum. Avukatımla sağ olsun haklı mücadelemizin peşini bırakmayarak tazminatımızı kazandık. Tazminatı kazandıktan sonra belediye bu ödemeyi gerçekleştirme taraftarı olmadı. Avukatımız, belediyeyi 2-3 kez 'Haciz yazarız' diye uyardı. Ancak belediye 'yazamazsınız' dedi. Bunun üzerine avukatımız işlemleri başlatarak belediyeye haciz gönderdi. Belediye başkan yardımcısının aracını haczetmişler. Böyle olmasını istemezdik ama bunu belediye istedi. Çok mağdur bir durumda olduğum için şu an Irak'ın Erbil kentinde çalışıyorum. İşten çıkarıldığım için buralara kadar geldim. Ailemden ayrıyım. Ben durumumu Selahattin Ekicioğlu'na anlatmıştım. Beni anlamadı. Sonuç olarak ben davayı kazandım. Kazancımın hakkını da istiyorum" dedi.