Çavuşoğlu: Taraflar arasındaki yakınlaşma arttı en anlamlı ilerleme sağlandı

Dışişleri
Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
, müzakereler sonrası düzenlediği basın toplantısında "İstanbul
'daki Rusya-Ukrayna
müzakereleri, önceki görüşmelerde olduğu gibi tarafların Türkiye
'ye duyduğu güvenin göstergesidir. Rusya- Ukrayna arasında daha zor meselelere sonraki seviyelerde iki ülkenin dışişleri bakanlarının şekil vermeleri öngörülmektedir. Müzakerelerin başlamasından bu yana en anlamlı ilerleme bugün kaydedildi. Bazı konularda uzlaşı ve ortak anlayışa varıldı. Her aşamada taraflar arasında yakınlaşmanın arttığını bugün memnuniyetle görüyoruz" dedi.