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Giriş Tarihi: 30.3.2022 16:09

Şemdinli’de PKK’ya ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi

AHMET KAVAK AHMET KAVAK
Şemdinli’de PKK’ya ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Hakkari İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şemdinli ilçesi kırsal alanında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenledi.

Hakkari İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şemdinli ilçesi kırsal alanında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda, yapılan arazi arama-tarama faaliyetlerinde, teröristlere ait bir AK-47 kaleşnikof piyade tüfeği, 3 el bombası, bir RPG-7 roketatar anti tank mühimmatı, 450 uçaksavar mühimmatı, 339 AK-47 kaleşnikof piyade tüfeği mühimmatı, 84 mayonlu bixi makineli tüfek mühimmatı, 14 AK-47 kaleşnikof piyade tüfeği şarjörü, 2 tabanca şarjörü, bir 100'lük boş bixi makineli tüfek mayonu, 200 metre kablo ele geçirildi. Bölgede operasyonların sürdüğü belirtildi.

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Şemdinli’de PKK’ya ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi
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