Şemdinli’de PKK’ya ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Hakkari İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şemdinli ilçesi kırsal alanında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda, yapılan arazi arama-tarama faaliyetlerinde, teröristlere ait bir AK-47 kaleşnikof piyade tüfeği, 3 el bombası, bir RPG-7 roketatar anti tank mühimmatı, 450 uçaksavar mühimmatı, 339 AK-47 kaleşnikof piyade tüfeği mühimmatı, 84 mayonlu bixi makineli tüfek mühimmatı, 14 AK-47 kaleşnikof piyade tüfeği şarjörü, 2 tabanca şarjörü, bir 100'lük boş bixi makineli tüfek mayonu, 200 metre kablo ele geçirildi. Bölgede operasyonların sürdüğü belirtildi.