Tarafsız statü için yeşil ışık yakıldı

Rusya-
Ukrayna müzakere heyetlerinin Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ndeki görüşmeleri dün saat 10.00'da başladı. İlk olarak heyet başkanları görüştü. Ardından heyetler arası görüşmeye geçildi. Görüşmeler 4 saat sürdü. Ukraynalı müzakerecilerden David Arakhamia "Biz ABD, Çin, Fransa, İngiltere (BM Güvenlik Konseyi daimi
üyeleri) ile Türkiye, İtalya Almanya, Kanada
, Polonya
ve İsrail'i garantör ülke olarak görmek istiyoruz. Temel talebimiz Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve güvenliğinin yeniden sağlanması" dedi. Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Mihail Podolyak
ise "Kilit konu, Ukrayna için uluslararası güvenlik garantileri konusunda bir anlaşmanın sağlanması. Böyle bir anlaşma ile savaşı Ukrayna'nın ihtiyaç duyduğu şekilde sonlandırabiliriz. Yaptığımız görüşme liderlerin görüşmesi için yeterli oldu" ifadesini kullandı. Reuters'a isim vermeden konuşan bir başka müzakereci de "Ukrayna güvenlik garantisi verildiğinde tarafsız statü için anlaşmayı kabul edecektir. Ancak bu tarafsızlık hiçbir yabancı askeri üssün topraklarımızda bulunmamasını da gerektirir" dedi. Bu arada Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, "Rusya ile görüşmelerden gelen izlenim pozitif, ama Rusya'nın saldırıları sürüyor" açıklamasını yaptı.
DÜNYA MEDYASI CANLI YAYINLARLA TAKİP ETTİ
İstanbul'da Rusya ile Ukrayna heyetleri arasındaki tarihi müzakereyi uluslararası medya kuruluşları Dolmabahçe'den canlı yayınlarla takip ederken, onlarca yabancı gazeteci de görüntü aldı