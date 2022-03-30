Trabzon merkezli 3 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 15 gözaltı

FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne üye olma ve 6415 sayılı terörizmin finansmanının önlenmesi hakkında kanuna muhalefet suçunun şüphelileri hakkında Trabzon, merkezli Samsun ve İstanbul illerinde Terörle Mücadele ekipleri tarafından eş zamanlı operasyon düzenlendi.

FETÖ/PDY terör örgütü güncel yapılanmasına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda faaliyet yürüten, aralarında il ablasının da olduğu 8'i kadın 7'si erkek olmak üzere 15 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin belirlenen ikamet adreslerinde yapılan aramalarında , 1 kilogram külçe altın, 49 bin 600 TL, 3 bin 300 Amerikan doları, 26 adet FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne ait yasaklanmış kitap ve dökümanlar, 1 adet uçaksavar, 3 adet uzun namlulu silah mermisi ve dijital materyaller ele geçirildi.