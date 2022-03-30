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Giriş Tarihi: 30.3.2022 15:11

Trabzon merkezli 3 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 15 gözaltı

ÖZGÜR ÖZDEMİR ÖZGÜR ÖZDEMİR
Trabzon merkezli 3 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 15 gözaltı

Trabzon merkezli 3 ilde FETÖ/PDY terör örgütü 'Güncel yapılanmasına' yönelik yapılan operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerinin adreslerinde polis tarafından yapılan aramalarda 1 külçe altın ile 1 uçaksavar, 3 adet uzun namlulu silah mermisi ve dijital materyaller ele geçirildi.

FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne üye olma ve 6415 sayılı terörizmin finansmanının önlenmesi hakkında kanuna muhalefet suçunun şüphelileri hakkında Trabzon, merkezli Samsun ve İstanbul illerinde Terörle Mücadele ekipleri tarafından eş zamanlı operasyon düzenlendi.

FETÖ/PDY terör örgütü güncel yapılanmasına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda faaliyet yürüten, aralarında il ablasının da olduğu 8'i kadın 7'si erkek olmak üzere 15 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin belirlenen ikamet adreslerinde yapılan aramalarında , 1 kilogram külçe altın, 49 bin 600 TL, 3 bin 300 Amerikan doları, 26 adet FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne ait yasaklanmış kitap ve dökümanlar, 1 adet uçaksavar, 3 adet uzun namlulu silah mermisi ve dijital materyaller ele geçirildi.

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Trabzon merkezli 3 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 15 gözaltı
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