Trol savcı, HSK üyesinin muhalefet şerhini delil olarak sundu

Samsun'da Twitter'dan açtığı 'Hohmustesarı' 'Sayın Müsteşar' isimli trol hesapla devlet büyüklerine hakaret edip küfürler savuran ve HSK tarafından mesleğin şeref, onur ve itibarını bozduğu gerekçesiyle meslekten ihraç edilen eski Cumhuriyet Savcısı Özcan Muhammed Gündüz'ün yargılanması sona erdi. Samsun 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada mahkeme heyeti Gündüz'e 442 gün karşılığı 8 bin 840 lira para cezası verdi. Günlük 20 lira takdir eden mahkeme heyeti, trol savcıya toplam 8 bin 840 lira para cezasıyla cezalandırdı.

İADE DAVASINDA HSK ÜYESİ ŞERHİ

Meslekten ihraç edilen eski savcı Özcan Muhammed Gündüz, Danıştay'a göreve iade davası açtı. Dava dilekçesinde, HSK Genel Kurul Üyesi Bilal Temel'in Gündüz'ün ihracına ilişkin muhalefet şerhi koyması dikkat çekti. Bunun üzerine trol savcı söz konusu muhalefet şerhini dosyaya delil olarak sundu. Gündüz avukatı aracılığıyla hazırladığı dilekçede, "İhraç kararına itirazı değerlendiren HSK Genel Kurulu'nda bu durum Genel Kurul Üyesi Sayın Bilal Temel'in muhalefet şerhine konu olmuştur" ifadelerini kullandı.