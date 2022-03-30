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Giriş Tarihi: 30.3.2022 11:26

Tunceli’deki operasyonda amonyum nitrat ve patlayıcı ele geçirildi

Ercan TOPAÇ Ercan TOPAÇ
Tunceli’deki operasyonda amonyum nitrat ve patlayıcı ele geçirildi

Tunceli’de, “Eren Kış-23 Mercan Dağları” operasyonunda amonyum nitrat ve TNT patlayıcı ile çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Tunceli'de, "Eren Kış-23 Mercan Dağları" operasyonu yapıldı. İl Jandarma Komutanlığı tarafından il merkezi kırsalında gerçekleştirilen operasyonda, terör örgütü PKK'nın kullandığı 2 sığınak tespit edildi.

Jandarma komandolar tarafından alınan güvenlik önlemlerinin ardından sığınaklarda eğitimli köpeklerle birlikte arama yapıldı. Gerçekleştirilen aramalar sırasında, sığınaklarda el yapımı patlayıcıda kullanılan 800 kilogram amonyum nitrat, 3 kilogram TNT patlayıcı, 1 antitank mayını, 1 pil bloğu, 40 büyük pil, 2 büyük tüp, 50 metre elektrik kablosu bulundu.

Aramalarda, ayrıca teröristlerin sığınak yapımında kullanılan, 20 metre hortum, 2 kilogram kükürt, 1 manivela, 13 testere, 5 kilogram çivi, 2 adet balyoz ile 10 metre sera naylonu ile 11 kilogram zeytin, 20 kilogram toz deterjan ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.

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Tunceli’deki operasyonda amonyum nitrat ve patlayıcı ele geçirildi
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