Tunceli’deki operasyonda amonyum nitrat ve patlayıcı ele geçirildi

Tunceli'de, "Eren Kış-23 Mercan Dağları" operasyonu yapıldı. İl Jandarma Komutanlığı tarafından il merkezi kırsalında gerçekleştirilen operasyonda, terör örgütü PKK'nın kullandığı 2 sığınak tespit edildi.

Jandarma komandolar tarafından alınan güvenlik önlemlerinin ardından sığınaklarda eğitimli köpeklerle birlikte arama yapıldı. Gerçekleştirilen aramalar sırasında, sığınaklarda el yapımı patlayıcıda kullanılan 800 kilogram amonyum nitrat, 3 kilogram TNT patlayıcı, 1 antitank mayını, 1 pil bloğu, 40 büyük pil, 2 büyük tüp, 50 metre elektrik kablosu bulundu.

Aramalarda, ayrıca teröristlerin sığınak yapımında kullanılan, 20 metre hortum, 2 kilogram kükürt, 1 manivela, 13 testere, 5 kilogram çivi, 2 adet balyoz ile 10 metre sera naylonu ile 11 kilogram zeytin, 20 kilogram toz deterjan ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.