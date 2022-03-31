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Giriş Tarihi: 31.3.2022

5 başlığı çözen gözyaşını dindirir

BETÜL USTA BETÜL USTA
5 başlığı çözen gözyaşını dindirir

Türkiye'nin ikinci kez ev sahipliği yaptığı Rusya ve Ukrayna arasındaki çatışmaların sona ermesini amaçlayan müzakerelerin beş başlıkta ele alındığı öğrenildi: 1- Ukrayna'nın tarafsızlığı. 2- Ukrayna'ya sağlanacak güvenlik garantileri. 3- Garantör olacak ülkeler. 4- Ukrayna'nın silahsızlandırılması. 5- Kırım'ın ve Donbas'ın statüsü

Bölgesinde ve dünyada barışın tesisi için aktif diplomasi yürüten Türkiye, Rusya ve Ukrayna arasındaki çatışmaların sona ermesini amaçlayan müzakerelere ikinci kez ev sahipliği yaptı. Dünyanın yakın merceğine alarak izlediği toplantıların "Ukrayna'nın tarafsızlığı, garantör olacak ülkeler, Ukrayna'ya sağlanacak güvenlik garantileri, Ukrayna'nın silahsızlandırılması, Kırım'ın ve Donbas'ın statüsü" olmak üzere beş başlıkta ele alındığı öğrenildi. Bundan sonraki süreçte dünya önce iki ülkenin dışişleri bakanları, daha sonra liderler düzeyinde yapacakları görüşmelere odaklanacak.
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5 başlığı çözen gözyaşını dindirir
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