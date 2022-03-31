5 başlığı çözen gözyaşını dindirir

Bölgesinde ve dünyada barışın tesisi için aktif diplomasi yürüten Türkiye
, Rusya
ve Ukrayna
arasındaki çatışmaların sona ermesini amaçlayan müzakerelere ikinci kez ev sahipliği yaptı. Dünyanın yakın merceğine alarak izlediği toplantıların "Ukrayna'nın tarafsızlığı, garantör olacak ülkeler, Ukrayna'ya sağlanacak güvenlik garantileri, Ukrayna'nın silahsızlandırılması, Kırım
'ın ve Donbas
'ın statüsü" olmak üzere beş başlıkta ele alındığı öğrenildi. Bundan sonraki süreçte dünya önce iki ülkenin dışişleri bakanları, daha sonra liderler düzeyinde yapacakları görüşmelere odaklanacak.