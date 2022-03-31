6'lı ittifak toplantısı öncesi gizli teklif ortaya çıktı: "Erdoğan'a karşı birlikte hareket edelim"

CHP'den, Edirne F Tipi Cezaevinde terör soruşturmasından tutuklu Selahattin Demirtaş'a ilk 6'lı ittifak toplantı öncesi ziyaret

6'lı ittifakın içerisinde yer alan İYİ Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) ve Demokrat Parti'nin terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP ile açıkça ortaklık kurmaya çekindiği bilinirken, ortaklarının aksine birçok kez HDP'ye destek veren ve aynı ittifak içerisinde yer almak isteyen Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) ise CHP Örgüt Yönetimlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı'yı terör soruşturmasından tutuklu eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile görüşmeye gönderdiği öğrenildi.

BAŞKAN ERDOĞAN'A KARŞI BİRLİK TEKLİFİ

6'lı ittifakın 28 Şubat'taki ilk görüşmesi öncesi, 23 Şubat günü, Oğuz Kaan Salıcı'nın Edirne F Tipi Cezaevinde terör soruşturmasından tutuklu Demirtaş'a toplantının konu başlıklarını ve alınacak kararları ilettiği ortaya çıktı. Salıcı'nın Cumhurbaşkanlığı için seçilecek aday isim için Demirtaş'tan destek istediği ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı birlikte hareket etmek için teklifte bulunduğu da öğrenildi.

"KILIÇDAROĞLU KÜRT MESELESİNİN ÇÖZÜMÜ İÇİN SİYASİ KARİYERİNİ ORTAYA KOYDU"

CHP'nin doğu kanadını oluşturmak için çalışan ve solun farklı renkleri ile de ilişkisi olduğu bilinen CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı'nın CHP'nin Kürtlerle ilişkisini onarmak ve Kürt seçmenin oylarını alabilmek için görüşmelerde ve ziyaretlerde bulunduğu biliniyor. HDP-PKK iş birliğiyle ilgili konular hakkında konuşmaktan kaçınan Salıcı, "Kılıçdaroğlu, Kürt meselesinin çözümü için siyasi kariyerini ortaya koydu" demişti.