ABD’li vatandaş evinde ölü bulundu: Şüpheli ölümü otopsi sonucu çözecek

İstanbul'da ABD vatandaşı Joseph Miller Pipkin, Beyoğlu'nda kaldığı dairede ölü bulundu. Polis, kayıtlara 'şüpheli ölüm' olarak geçen olaydaki sır perdesini aralamak için çalışma başlattı.

Joseph Miller Pipkin, (38) geçtiğimiz yıl aralık ayında İstanbul'a geldi. Beyoğlu Kasımpaşa Kamer Hatun Mahallesi Al Hatun Sokak 10 Numara'daki apartmanın giriş dairesinde kiralayıp oturmaya başladı. Önceki gün daireden kötü kokular gelmesi üzerine polise ihbarda bulunuldu. Polis kapı ziline bastı ancak açan olmadı. Bunun üzerine çilingir yardımıyla kapı açıldı. İçeri giren ekipler, Pipkin'in cesediyle karşılaştı. Olay Yeri İnceleme ekipleri daireye çağırıldı. Pipkin'in cesedi yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Pipkin'in ölümü kayıtlara 'şüpheli ölüm' olarak geçti. Pipkin'in kesin ölüm nedeninin Adli Tıp Kurumu'ndaki incelemenin ardından kesinleşeceğini belirtti. Polis, ABD Başkonsolosluğu'nu ölüm olayı ile ilgili bilgilendirdi.

