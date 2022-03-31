Annesini 3 kurşunla öldürdü

ADANA'DA 40 yaşındaki Ayşe Okuyucu, oğlu Kemal Okuyucu tarafından tabancayla 3 yerinden vurularak öldürüldü. Annesine kurşun yağdırdıktan sonra kaçmaya çalışan zanlı, izinli özel harekat polisi tarafından yakalandı.



3 YERİNDEN VURULDU

Olay merkez Sarıçam ilçesi Şahintepe Mahallesi 3108 sokakta meydana geldi. İddiaya göre; eşinden ayrı olarak yaşayan Ayşe Okuyucu ile oğlu Kemal Okuyucu tartışamaya başladı. Öfkeli adam bir süre sonra yanında bulunan tabancayla annesine ateş etti. Ayşe Okuyucu, boynu, göğsü ve karnından vurularak ağır yaralandı.

İZİNLİ POLİS YAKALADI

Silah seslerini duyan vatandaşlar, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Annesini vuran Kemal Okuyucu kaçmaya çalışırken o sırada izinli olan özel harekat polisi tarafından yakalanarak etkisiz hale getirildi. Kısa süre de olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri ağır yaralanan kadını Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne kaldırdı. Talihsiz kadın doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Katil zanlısı sorgulanmak üzere emniyete götürülürdü.