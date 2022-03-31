Başkan Erdoğan’dan Romanlara: Bizi kimse birbirimizden ayıramayacak

"İnanıyorum ki Türkiye'de, AK Parti ile birlikte Roman kardeşlerimizin bir araya gelişi, Roman kardeşlerimizin, özellikle kardeşlik noktasında, bütünleşme noktasında AK Parti çatısının nelere muktedir olduğunu görmesi açısından çok çok önemli bir adım." diyen Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Roman kardeşlerim bütün; ayrılıkçı, özellikle kardeşi kardeşe vurduran yanlışlara karşı sizler bir bütünlüğü, bu çatının altında ifade ediyorsunuz. Bundan böyle özellikle Roman kardeşlerimin AK Parti çatısı altında bu bütünleşmeyi, bu birliği, beraberliği ortaya koyması başta şahsım olmak üzere, partimizin bütün üst kademe yöneticilerini de çok çok mutlu etmiştir. Sizlerle birlikte bundan sonraki süreçte şunu başarmamız gerekiyor. Biz biriz, beraberiz, kardeşiz, hep birlikte Türkiye'yiz. Bizi kimse bölemeyecek, bizi kimse birbirimizden ayıramayacak. Çünkü biz öyle köklü bir medeniyetin varisleriyiz ki bizim içimizde renk, ırk, kabile bu tür ayrımlar asla olamaz. Hele hele AK Parti çatısı altında böyle bir ayrımcılığı yapmak, böyle bir ayrımcılığa fırsat vermek hiç mi hiç mümkün değil.