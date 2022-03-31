Başkan Erdoğan’ın ziyareti Özbek basınında geniş yer buldu! Yeni bir dönem başlıyor

"ERDOĞAN'IN ZİYARETİ VERİMLİ VE ANLAMLI GEÇTİ"

Halk Sözü gazetesi, Başkan Erdoğan'ın Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile baş başa ve heyetler arası görüşmelerini, manşetten verdiği haberle duyurdu. "Türkiye Cumhurbaşkanı'nın ülkeye ziyareti verimli ve anlamlı geçti" başlığıyla yayınlanan haberde, Başkan Erdoğan'ın 29-30 Mart tarihlerinde Özbekistan'a gerçekleştirdiği resmi ziyaretin detaylarına yer verildi. Haberde Özbek ve Türk halklarının yüzyıllar boyunca sıkı tarihi ve kültürel bağlarla birbirlerine sıkıca bağlı olan kardeş halklar olduğu, Türklerin Özbekistan'ı ata yurdu olarak kutsal gördüğü ve sevdiği aktarıldı.

Rusça yayınlanan Narodnoe Slovo gazetesi de Erdoğan'ın ziyaretini manşette "Özbekistan-Türkiye ilişkilerinde yeni dönem" başlığıyla duyurdu. Haberde, ziyaret kapsamında yapılan Özbekistan-Türkiye Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi ikinci toplantısında, ikili ilişkilerin geliştirilmesine yönelik önemli meselelerin ele alındığı, görüşmenin sonunda iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine yönelik 10'a yakın anlaşmanın imzalandığı belirtildi.