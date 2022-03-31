Batı Rusya-Ukrayna savaşındaki başarısızlığını farklı şekilde mi gölgelemeye çalışıyor?

Büyükleçi Ömer Faruk Doğan, 33. gününde devam eden Rusya-Ukrayna savaşı ve bu savaşta Batı'nın tutumuyla ilgili önemli mesajlar verdi. Savaşın tahrikçisi Batı'nın bugüne dek mevcut dramın durdurulması yönünde olumlu sayılabilecek bir adım atma beceresini gösteremediğini dile getiren Doğan, "Batı, savaşın bir an önce bitmesi taraftarı olmadı." dedi

Ömer Faruk Doğan açıklamalarını şu şekilde sürdürdü:

Batı'nın aksine Türkiye, Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde büyük bir gayret ve başarı ile iki tarafı bir araya getirdi ve barış için, Sn. Cumhurbaşkanımız aynı masa etrafında iki tarafa da barışı cesaretlendirici çok olumlu mesajlar verdi.

BATI GIPTA VE KISKANÇLIKLA İZLİYOR

Cumhurbaşkanlığımız temsilcileri ve Dışişleri Bakanımız süreci başından sonuna takip etti ve katkı sağladı. Sn. Dışişleri Bakanımız bu sabah yaptığı açıklama ile önümüzdeki haftalarda Rusya Devlet Başkanı Sn. Putin'in Türkiye'ye gelmesinin söz konusu olduğunu açıkladı. Batı gelişmeleri uzaktan, gıpta ve kıskançlıkla izliyor.

FARKLI COĞRAFYADAN FARKLI BİR GELİŞME

Ancak, tam bu barış görüşmeleri büyük bir hızla devam ederken, farklı bir coğrafyadan çok farklı bir gelişme gündeme girdi. Tunus …! Hatırlanacağı üzere, 54 ülkeli Afrika kıtasının eğitim düzeyi en yüksek, ülke birlik bütünlüğüne en bağlı toplumunu oluşturan ve Kıta da denge unsuru güden Tunus, 2010 Aralık ayında, üniversite mezunu bir gencin geçimsizlik ve işsizlik nedeniyle kendisini yakmasıyla baş gösteren Yasemin Devrimiyle (kendisini yakan Bouazizi'nin ailesinin bu gün Kanada vatandaşı olarak Kanada'da müstakil bir villada ikamet ettiğinin akılda tutulması gerekmektedir) Zeynel Bin Abidin'i ülkesinden uzaklaştırılmış ve Tunus halkının birlik ve bütünlük anlayışı çerçevesinde muhtemel bir askeri darbe engellenmiş halk oluşturduğu çok taraflı sivil birlik koalisyonu ile 2014 seçimlere giderek yeniden ülkeyi düzene demokrasiye kavuşturmaya gayret etmişti. Taki, 2019 yılında Cumhurbaşkanı seçilen Anayasa Profesörü Said Kais'in 15 Temmuz 2021 tarihinde Demokratik hükümeti feshederek Parlamento'yu askıya alıp, tüm yetkileri kendisinde toplamasına dek, ağır aksak koalisyonlar ile Tunus bu günlere geldi. 30 Mart 2022 günü Güvenlik Konseyini toplayan Cumhurbaşkanı Said Kais, bir gün önce Anayasa gereği parlamentoyu feshetme yetkisinin olmadığını beyan etmesine rağmen, Güvenlik Konseyi Toplantısı akabinde Tunus Halkın Meclisi Parlamentosu'nu feshettiğini ilan etti. Tunus 2011'de yaşanan kaostan daha farklı ama bu defa daha derin bir kaosa zorlandı. Tunus Parlamentosu Cumhurbaşkanı Sn. Kais'in yaptığı fesih açıklamasının hemen ardından 217 üyeli parlamentonun 124 üyesini elektronik ortamda toplantıya davet ederek Anayasanın Meclis'e verdiği yetki çerçevesinde yaptığı oylama 116 vekilin olumlu oyu ile Cumhurbaşkanı Kais Said'in yetkilerini elinden aldı.

ÜLKE YENİ BİR KAOSA ZORLANDI

Bu gelişme karşısında, Sn. Kais'in teknokratlardan atadığı hükümetin Adalet Bakanı, usulsüzlük ve aykırılık gerekçesi ile elektronik ortamda toplantıya katılan Tunus Meclisi üyesi Vekiller hakkında Tunus Cumhuriyet Başsavcısına yazı göndererek toplantıya katılan vekiller hakkında soruşturma açılmasını istedi. Tunus Chartage Havalanın giriş ve çıkışları kontrol altına alınarak, ülke yeni bir kaosa doğru zorlandı.

Şu an ülkede büyük bir sessizlik hâkim ve Cumhuriyet Başsavcısının takip edeceği süreç merakla bekleniyor. Telaffuz dahi etmek istenmemesine rağmen Başsavcıdan yazı gönderenlerin beklentisi toplantıya katılan Tunus parlamento başkanı Sn. Gannuşi dahil tüm üyelerin Allah korusun muhtemel bir tutuklanması yönünde. Demokrasi savunucusu Batı bu konuda ciddi sayılabilecek hiçbir tepki göstermedi ve parlamentonun Cumhurbaşkanı tarafından askıya alınmasına henüz bir reaksiyon vermedi. Batının birçok bölgede düzenleme argümanı olarak kullandığı "demokrasi" anlayışından henüz bir emare yok ve olacağı da pek görünmüyor. Bu durum geçmişte yaşadığımız üzücü başka senaryoları akla getiriyor.

GÖLGELEME ÇABASI MI?

Konunun akla getirdiği bir başka boyut ise, Türkiye'nin Cumhurbaşkanımız önderliğinde Batı'nın göbeğinde yaşanan bu büyük savaşın durdurulması yönünde, Batı'ya rağmen barış yönünde ortaya koyduğu büyük çaba ve ciddi bir mesafe kat etmiş olması, çözüm ve barış yönünde ışık görünmesini, Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koymuş olduğu bu gayret ve başarıyı hazmedip kabullenemeyen Batı'nın bu süreci gölgeleyerek kamuoyunun dikkatini bir başka bölgeye, kendi elleriyle oluşturduğu bir başka "krize" zorlayarak toplumların beklentisini dumura uğratma barışı unutturma, barış sürecine yönelik Batılı toplumlarda ve bulunduğumuz coğrafyada oluşan kamuoyu destek ve ümidini gölgeleme çabası mı ..? Krizi bir başka krizle hedef saptırıp kamuoyunun bu yöndeki beklentisini başka bir hüzne çevirme gayreti mi? Tunus toplumu ve makamlarının bu konuda sağduyulu, soğukkanlı davranarak çözümü öncekinden çok daha zor ve yeni bir darboğaza düşmeyeceği Kuzey Afrika'da pamuk ipliğine bağlı istikrar sürecini yeniden zedelemeyeceğini, ümit ediyor ve sabırla bekliyoruz.

Unutulmaması gereken bir diğer husus ise, yine batının başarısız olduğu Libya'da istikrarın kısmen Tunus'a bağlı olduğu, gelişmelerden sadece Libya değil komşu Cezayir ve Fas gibi kardeş ülkelerin de bu olumsuzluktan önemli ölçüde etkileneceğini bizim bildiğimiz gibi, Batı'nın da çok iyi bildiği ve bu gelişmenin bir tesadüf olmadığını tahmin etmek zor değil.