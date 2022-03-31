Belarus’ta yakalanıp Türkiye’ye iade edilmişti... Hicri Mamaş’ın cezası belli oldu

PKK/KCK terör örgütünün Kuzey Irak'taki kamplarında aktif yer alan ve 2015 yılında Diyarbakır-Sur'daki Hendek olaylarında M-16 marka uzun namlulu silahlarla faaliyet yürüterek Silopi'deki mahallelerde silah ve mühimmat dağıtımı yaparak güvenlik güçleriyle çatışmaya giren Bedran Cudi kod adlı Hicri Mamaş, 10 Temmuz 2020'de Belarus'ta yakalandı.

İnterpol tarafından kırmızı bülten ile aranan Hicri Mamaş yakalandıktan sonra Türkiye'ye iade edildi. Hicri Mamaş hakkında Şırnak 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Terörist Hicri Mamaş, karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. Tekirdağ 1 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) yöntemi ile duruşmaya katılan terörist Hicri Mamaş, kendisine yönelik suçlamaları kabul etmedi.

Mütalaasını veren cumhuriyet savcısı, Mamaş'ın 'Devletin birlik ve bütünlüğünü bozma, silahlı terör örgütüne üye olma, kasten adam öldürme ve adam öldürmeye teşebbüs suçlarından cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti, yapılan keşifler, dosya kapsamı ve mevcut delilleri göz önünde bulundurarak PKK'lı terörist Hicri Mamaş hakkında 'Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'kasten öldürme' suçundan 2 kez müebbet ve adam öldürmeye teşebbüs suçundan 13 yıl hapis cezası verdi.