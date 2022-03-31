Belarus’ta yakalanıp, Türkiye’ye iade edilmişti! PKK’lı teröriste 3 kez müebbet ve 13 yıl hapis

İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan PKK'lı terörist 'Bedran Cudi' kod adlı Hicri Mamaş, Belarus'ta yakalanıp, 10 Temmuz 2020'de Türkiye'ye iade edildi. Irak'ın kuzeyindeki PKK kamplarında aktif faaliyet gösteren, 2015'te Diyarbakır'ın Sur ilçesi ile Şırnak'taki hendek-barikat olaylarında teröristlere uzun namlulu silah ve mühimmat dağıtımı yaparak, güvenlik güçleriyle çatışmaya girdiği belirlenen terörist Mamaş, tutuklanıp, Tekirdağ Cezaevi'ne konuldu. Terörist Mamaş hakkında Şırnak 1.Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

Hicri Mamaş, karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. Duruşmaya SEGBİS ile bağlanan Mamaş, kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmedi. Mütalaasını veren savcı, terörist Mamaş'ın 'Devletin birlik ve bütünlüğünü bozma, silahlı terör örgütüne üye olma, kasten adam öldürme ve adam öldürmeye teşebbüs' suçlarından cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, yapılan keşifler, dosya kapsamı ve mevcut delilleri göz önünde bulundurarak terörist Hicri Mamaş'a 'Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'kasten öldürme' suçundan 2 kez müebbet ve adam öldürmeye teşebbüs suçundan da 13 yıl hapis cezası verdi.