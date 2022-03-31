CHP'li Faik Öztrak'a vatandaş tepki gösterdi: "Bizden oy istiyorsanız Erdoğan'a sahip çıkın"

CHP Tekirdağ milletvekili ve parti sözcüsü Faik Öztrak Kahramanmaraş'ta esnaf ziyaretinde bulunurken alışveriş yapan bir kadın müşterininn tepkisiyle karşılaştı.
Yaşanan diyalogda kadın müşteri, "Muhalefet yeter artık yapmayın. Eğer bir yere gelmek istiyorsanız size bu ülkede vatandaş olarak oy vermemizi istiyorsanız lütfen Tayyip Erdoğan'a destek çıkın. Avrupa ile savaşıyor ve bir de sizlerle savaştırmayın. Hepimiz Müslüman'ız" dedi.
CEVAP VEREMEDİLER!
CHP'lilere tepki gösteren ve Recep Tayyip Erdoğan'a destek isteyen Gülay Tartıcı, "Ben alışveriş yaparken bana merhabalar diye selam verdiler. Bende kendilerine lütfen sizden tek ricam dünya liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'a sahip çıkın.
Kahramanmaraşlı vatandaştan CHP'li Öztrak'a:" Erdoğan'a sahip çıkın" | Video
Dış güçlerle zaten uğraşıyor bir de iç güçlerde siz olarak, neden Recep Tayyip Erdoğan'a destek durmamız gerekirken neden köstek oluyorsunuz, hiç mi bu adam doğru bir hareket yapmadı, bu insana neden sahip çıkmıyorsunuz dedim.
Benden oy istiyorsanız eğer ki, şu ülke için bir doğru düzgün hareket yapın bende size oyumu vereyim dedim. Ama adamlar cevap veremediler" diye konuştu.