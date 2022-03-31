CHP'li Faik Öztrak'a vatandaş tepki gösterdi: "Bizden oy istiyorsanız Erdoğan'a sahip çıkın"





Dış güçlerle zaten uğraşıyor bir de iç güçlerde siz olarak, neden Recep Tayyip Erdoğan'a destek durmamız gerekirken neden köstek oluyorsunuz, hiç mi bu adam doğru bir hareket yapmadı, bu insana neden sahip çıkmıyorsunuz dedim.