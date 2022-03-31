CHP’li ilçe başkanından tepki çeken paylaşım! Ramazan ayını rakı sofrası kurarak karşıladılar

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Edirne Enez İlçe Başkanı Vedat Avcu, Ramazan ayına bir gün kala büyük bir skandala imza attı, tepkilere neden oldu.
Sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, mübarek ramazan ayını rakı sofrası kurarak karşıladığını söyleyen Avcu, "Mehmet eniştemin bahçede ramazan karşılaması yapıyoruz. Dost meclisi kapanış yani..." dedi.
AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Siz bu milletin dini değerleriyle alay edemezsiniz! Siz bu milletin mukaddes günleriyle alay edemezsiniz! Enez'in CHP'li ilçe Başkanı! Rakınızı nerede ne zaman içiyorsanız için! Mübarek Ramazan-ı Şerifimizi rakı sofranıza meze edemezsiniz!" ifadelerini kullandı.