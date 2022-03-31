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Giriş Tarihi: 31.3.2022 23:09 Son Güncelleme: 31.3.2022 23:32

CHP’li ilçe başkanından tepki çeken paylaşım! Ramazan ayını rakı sofrası kurarak karşıladılar

CHP’li ilçe başkanından tepki çeken paylaşım! Ramazan ayını rakı sofrası kurarak karşıladılar

CHP Edirne Enez İlçe Başkanı Vedat Avcu’nun Ramazan ayına bir gün kala sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım büyük tepki çekti. Vedat Avcu, skandal videosunda, mübarek ramazan ayına rakı sofrası kurarak karşıladığını söyledi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Edirne Enez İlçe Başkanı Vedat Avcu, Ramazan ayına bir gün kala büyük bir skandala imza attı, tepkilere neden oldu.

Sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, mübarek ramazan ayını rakı sofrası kurarak karşıladığını söyleyen Avcu, "Mehmet eniştemin bahçede ramazan karşılaması yapıyoruz. Dost meclisi kapanış yani..." dedi.

Videonun sonunda "Sakallıyım ama kendimi de çekeyim" diyen Avcu, kamerayı kendisine çevirdi.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI

CHP'li Vedat Avcu'nun paylaşımına sosyal medyada tepki yağdı.

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Siz bu milletin dini değerleriyle alay edemezsiniz! Siz bu milletin mukaddes günleriyle alay edemezsiniz! Enez'in CHP'li ilçe Başkanı! Rakınızı nerede ne zaman içiyorsanız için! Mübarek Ramazan-ı Şerifimizi rakı sofranıza meze edemezsiniz!" ifadelerini kullandı.

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CHP’li ilçe başkanından tepki çeken paylaşım! Ramazan ayını rakı sofrası kurarak karşıladılar
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