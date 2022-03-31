CHP’li ilçe başkanından tepki çeken paylaşım! Ramazan ayını rakı sofrası kurarak karşıladılar

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Siz bu milletin dini değerleriyle alay edemezsiniz! Siz bu milletin mukaddes günleriyle alay edemezsiniz! Enez'in CHP'li ilçe Başkanı! Rakınızı nerede ne zaman içiyorsanız için! Mübarek Ramazan-ı Şerifimizi rakı sofranıza meze edemezsiniz!" ifadelerini kullandı.