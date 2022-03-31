Dünya medyası İstanbul’u konuştu

İstanbul'da Dolmabahçe müzakerelerinden çıkan olumlu hava, Türkiye'nin barış diplomasisini dünya medyasının manşetlerine taşıdı. CNN International'da "Türkiye neden arabuluculuk için eşsiz bir konumda?" başlığıyla yayınlanan analizde, Ankara'nın kilit pozisyonuna dikkat çekilerek "Avrupa
ve Ortadoğu'yu birbirine bağlayan ülke, barışçıl bir ülke olarak öne çıkabilir mi? Rus ve Ukraynalı delegasyonları İstanbul'a geldi ve Türkiye'nin eşsiz siyasi konumunun ilgi odağı haline geldi. NATO üyesi Türkiye, kendine özgü bir profile ve konuma sahip. Birçok Batılı kurumun üyesi ve Batı'nın bir parçası. Türkiye'nin hem Ukrayna hem de Rusya
ile deniz sınırı var. Türkiye, Rusya'nın Ortadoğu ve Kuzey Afrika bölgesindeki en büyük ticaret ortağı. Son yıllarda Suriye
, Libya
ve Dağlık Karabağ'daki çatışma bölgeleri üzerinden Rusya ile hem rekabet etti hem de işbirliği yaptı. Türkiye, arabuluculuk için diğer aday ülkelerle kıyaslandığında en büyük paya sahip" denildi.
Arab News, İstanbul görüşmelerinden çıkan olumlu sonuçlara rağmen ABD'nin hâlâ 'Rus taaruzu başlayacak' gibi şüpheci ve gerilimi artıracak açıklamalar yaptığına dikkat çekti. Amerikan New York Times gazetesinde yayımlanan makalede de "19. yüzyıldan kalma bir Osmanlı sarayında (Dolmabahçe Sarayı), Erdoğan tarafından şahsen karşılanan konuklar müzakereyi uzun bir masada yaptı. Müzakerelerin daha ciddi bir noktaya geldiği gerçeği, hem Moskova hem de Kiev
ile bağlarını sürdüren Erdoğan'ın sık sık büyük hükümet etkinlikleri düzenlediği sarayda net olarak görüldü. İstanbul'da bir saray müzakerecilerin barış anlaşması umutlarının merkezi oldu" denildi.
TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR
BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric de, "Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sona erdikmeteki çabaları için Türkiye'ye son derece minnettarız" dedi.