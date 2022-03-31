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Giriş Tarihi: 31.3.2022 20:22

Eren operasyonu devam ediyor

Ercan TOPAÇ Ercan TOPAÇ
Eren operasyonu devam ediyor

Tunceli’de devam eden Eren operasyonunda bir mağarada terör örgütü PKK’ya ait malzemeler ele geçirildi.

Tunceli İl Jandarma Komutanlığı tarafından başlatılan Eren Kış-23 Mercan Dağları operasyonu kapsamında, Ovacık Kırsalında bugün terör örgütünce kullanılan 1 mağara bulundu. Mağara içerisinde; 2 kg plastik patlayıcı, 150 adet M-16 mühimmatı, 10 adet kalaşnikof mühimmatı, 7 adet el bombası fünyesi, 1 adet el telsizi, 1 adet dürbün, 50 metre elektrik kablosu, 120 adet büyük pil, 150 adet Kalem pil, 1 adet pil bloğu, 1 adet kamera, 1 adet güneş paneli, 1 adet fotoğraf makinası, 1 adet güç kaynağı, 1 adet radyo, 15 adet serum, 210 adet enjektör iğnesi, 100 litre mazot, 40 çift eldiven, 500 metre sera naylonu, 1000 metre çamaşır ipi, 40 çift çorap, 20 adet battaniye, 1 adet ocak, 30 adet çakmak, 4 adet küçük tüp, 50 kg toz şeker, 20 kg tuz
ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.

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Eren operasyonu devam ediyor
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