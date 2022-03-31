Eren operasyonu devam ediyor

Tunceli İl Jandarma Komutanlığı tarafından başlatılan Eren Kış-23 Mercan Dağları operasyonu kapsamında, Ovacık Kırsalında bugün terör örgütünce kullanılan 1 mağara bulundu. Mağara içerisinde; 2 kg plastik patlayıcı, 150 adet M-16 mühimmatı, 10 adet kalaşnikof mühimmatı, 7 adet el bombası fünyesi, 1 adet el telsizi, 1 adet dürbün, 50 metre elektrik kablosu, 120 adet büyük pil, 150 adet Kalem pil, 1 adet pil bloğu, 1 adet kamera, 1 adet güneş paneli, 1 adet fotoğraf makinası, 1 adet güç kaynağı, 1 adet radyo, 15 adet serum, 210 adet enjektör iğnesi, 100 litre mazot, 40 çift eldiven, 500 metre sera naylonu, 1000 metre çamaşır ipi, 40 çift çorap, 20 adet battaniye, 1 adet ocak, 30 adet çakmak, 4 adet küçük tüp, 50 kg toz şeker, 20 kg tuz

ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.