Eski albay Halil Birer’in cezası onandı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi ardından Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesi'nde aralarında Bando Okulları Komutanı eski Albay Halil Birer'in de bulunduğu 8 sanık hakkında açılan davanın karara bağlanması ardından dosya Yargıtay 3. Ceza Dairesi'ne gönderildi. Ceza Dairesi yerel mahkemenin Birer hakkındaki 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs' suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını onadı. Kararda, Birer'in, olay tarihinden önce darbe girişiminden haberdar olduğu, darbe girişimi organizasyonu içerisinde yer aldığı, emrindeki rütbeli askerlere silah ve mühimmat dağıtılması yönünde talimat verdiği belirtildi. Birer'in operasyonel hat ile FETÖ'nün mahrem imamlarıyla görüşme yaptığı aktarılırken, hakkındaki delillerin toplanması ve yargılama sürecindeki işlemlerin hukuka uygun şekilde yapıldığı ifade edildi.

'YARDIM KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMELİ'

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, sanık Birer ile aynı davada yargılanarak müebbet hapis cezası alan eski tabur komutanı Yarbay Erhan Dokur ile Fatih Saban, Gökay Akar, Hakan Ortancıl, Hamza Göçer, Hüseyin Yüksel ve Mahmut Konuk'un cezalarını ise bozdu. Kararda, bu sanıkların, icra hareketlerinden önce örgütsel organizasyon içinde yer alarak darbe girişiminden haberdar olduklarının, suç işleme karar ve iradesine katıldıklarının kanıtlanamadığı belirtildi. Bu sebeple sanıkların darbe girişimi nedeniyle doğrudan fail kabul edilmesinin hatalı değerlendirme olduğu kaydedilen kararda, sanıklara verilen cezanın 'anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım' kapsamında olduğu belirtildi.