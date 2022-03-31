FETÖ’nün paraları böyle ele geçirildi! Elektrik süpürgesine saklamışlar...

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; geçtiğimiz günlerde FETÖ'ye yönelik büyük bir operasyon düzenledi. Operasyon; FETÖ'nün sözde "Marmara Bölgesi Yapılanması" adı altında faaliyet yürüten sözde İstanbul Yapılanması'nın örgüt üyeleri tarafından Sur İçi Büyükşehir, Sur Dışı Büyükşehir ve Anadolu Büyükşehir olmak üzere üç ana bölgeye ayrıldığının belirlenmesi üzerine yapıldı. Söz konusu sözde bölgelerin kendi içlerinde de yine sözde illere ve eyaletlere ayrıldığı ve örgüt üyelerinin, söz konusu yapılanmanın içerisinde "Büyükşehir Hadimi, İl Hadimi, Eyalet Hadimi, İl Muhasebecisi, Eyalet Muhasebecisi, Talebe Mesulü, Mütevelli Mesulü" olarak görevlendirildikleri saptandı.

KOD ADLARI KULLANARAK GİZLENMEYE ÇALIŞTILAR

Söz konusu kişilerin esnaflardan "Kurban Parası" adı altında paralar topladıkları ve tutuklu örgüt üyelerinin ailelerine maddi destek sağladıkları tespit edildi. Örgüt üyelerinin polislere yakalanmamak için birbirleriyle sanal ortamda "Şifreli" bazı uygulamalar üzerinden irtibat kurdukları ve kod adları kullanarak kamufle olmaya çalıştıkları belirlendi. Açık kimlikleri saptanan 11 kişinin yakalanması için 13'ü İstanbul'da, 1'i ise Bursa'da olmak üzere toplamda 14 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. FETÖ'nün söz konusu "Güncel Yapılanması" içerisinde faaliyet yürüttükleri belirlenen 11 kişi de yakalanarak gözaltına alındı. Sözde "Öğrenci Evleri" de açarak FETÖ'ye eleman temini çalışmaları yürüttükleri tespit edilen şüphelilerden bazıları operasyon esnasında cep telefonlarını camlardan attı. Kırılan cep telefonlarına incelenmek üzere el konuldu. Örgüt üyelerinin yine polislerin takibinden kaçabilmek ve yakalanmamak için yurt dışı kaynaklı telefon hatlarını kullandıkları ifade edildi.

BİR BÖLÜMÜ ELEKTRİK SÜPÜRGESİNDEN ÇIKTI

Gözaltına alınan şüphelilerin ikamet adreslerinde ve araçlarında yapılan aramalarda; 322 bin 180 lira, 93 bin 315 Amerikan Doları, dört bin 485 Euro, 483 bin 580 lira değerinde altın ve 27 bin 90 lira değerinde 21 adet ziynet eşyası ele geçirildi. Poşetlere saklanmış paralara el konuldu. Paraların bir bölümü; bir adreste elektrik süpürgesinin içerisine saklanmış halde bulundu. Adreslerde ayrıca; içerisinde 100'er lira yüklü olan 129 adet yardım kartı, 33 cep telefonu, dijital materyaller ve örgütsel içerikli bazı dokümanlar da bulundu. Operasyonlarda ele geçirilen miktarın toplamda iki milyon 294 bin 931 bin lira olduğu ifade edildi. Gözaltına alınan şüpheliler İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Altı kişi tutuklandı. Diğer şüpheliler ise "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Cep telefonları başta olmak üzere tüm suç unsurlarına incelenmek üzere el konuldu. Operasyon anları ve paraların bulunduğu anlar polis kameralarına yansıdı.