3 yıl sonra ’iç körfezde yüzeceğim’ diyen Soyer için süre doldu! İşte İzmir’de son durum

Her yağmurda su basan sokaklar, havaların ısırması ile birlikte kentin üzerine kabus gibi çöken pis koku, İzmirlilerin korkulu rüyası olmaya bu yıl da devam etti. Soyer'in en büyük vaadi temiz körfez ise diğer projeler gibi yerinde sayan, hüsranla sonuçlanan projeler arasında yerini aldı. Durum böyle olunca 31 Mart yerel seçimleri öncesi meydanlarda '3 yıl sonra iç körfezde denize gireceğim' diyen Soyer'in denize girmek için verdiği süre de 31 Mart itibariyle dolmuş oldu. Soyer'in körfeze akan kanalizasyon ve dere yataklarından denize sürüklenen yüzeysel atıklar arasında denize girip giremeyeceği merak konusu oldu.
İZMİR YERİNDE SAYDI
31 Mart yerel seçimlerinde CHP'den İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Tunç Soyer, önceki gün itibariyle başkanlık koltuğunda 3. yılını geride bıraktı. Yerel seçim öncesi Soyer'in yapmayı vaat ettiği birçok yatırım lafta kalınca İzmirli 2021'de de her geçen gün çığ gibi büyüyen kronikleşmiş sorunlarla baş başa kalmak zorunda kaldı. Başkan Soyer'in verdiği sözleri tutmaya yönelik olarak adım atmaması kentte yaşayan vatandaşları da isyan ettirdi. Artık bozulan yolların asfaltlanmasını, her yağan yağmurda sele teslim olan cadde ve sokakların su baskınlarından kurtarılmasını isteyen İzmirliler Soyer'e, 'Sabrımız kalmadı' çağrısında bulundu.
İŞTE O SORUNLAR:
PİS KOKU PROBLEMİ
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, yerel seçimler öncesi kentte bir koku problemi olduğunu ve kuracakları koku üniteleri ile bu sorunu kökünden çözeceklerini söyledi. 31 Mart yerel seçimlerinde yüzde 50'nin üzerinde oy alarak Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğuna oturan Soyer, aradan geçen 3 yıllık süreçte özellikle yaz aylarında İzmir Körfezinden yayılan ve kentin üzerine kabus gibi çöken pis koku probleminin ortadan kaldırılması yönelik hiçbir adım atmadı. Büyük Kanal Projesi'nin kolektörlerinden sızan kanalizasyon suları körfeze akmaya bu yıl da devam etti. Soyer, sorunun giderilmesi için Büyük Kanal Projesi kapsamında inşa edilen kolektörlerin yükünün hafifletmek amacıyla yeni yağmur suyu hatları yapacağını açıklasa da aradan geçen süreçte bu kanalların yapımına ilişkin hızlı adımlar atılmadı. Soyer'in iş bilmezliği yaklaşmakta olan yaz ayları öncesi kentliyi yine pis kokuya mahkum etti.
DENİZE GİRECEĞİM DEMİŞTİ AMA…
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in temiz körfez hayali de diğer projeler gibi hayal kırıklığı ile sonuçlandı. 31 Mart yerel seçimleri öncesi 3 yıl sonra iç körfezde denize gireceğim diyerek söz veren Soyer'in yer yer lağım sularının aktığı dere yataklarından taşınan yüzeysel atıklar nedeniyle adeta çöplük görünümüne dönüşen körfezde sözünü tutun denize girip girmeyeceği en çok merak edilen konular arasında yer aldı.
TRAFİK KÖRDÜĞÜM OLDU
Yerel seçimler öncesi kent içinde adeta keşmekeşe dönen şehir içi trafik sorununu çözeceğini iddia eden CHP'li Tunç Soyer, aradan geçen 3 yıllık dönemde bu sorunun giderilmesine ilişkin hiçbir adım atmadı. Gün içinde trafiğin adeta kör düğüm olduğu kavşaklarda araç yoğunluğunu inşa edilecek karayolu taşıt alt geçitleri ile yeraltına alacağını açıklayan Soyer, seçim öncesi meydanlarda 'Trafiği rahatlatmak için 13 alt geçit ile 111 kavşak düzenlemesi yapacağım' sözünü de çabuk unuttu. Geride kalan 3 yıllık görev süresi içinde bu projelerin hayata geçirilmesine ilişkin ne proje ne de yapım ihalesine çıkılamadı. Soyer'in 'Altınyol'da trafik sorununu çözüyoruz' diyerek daha önce yapılan bisiklet yollarını kırıp şerit sayısını üçten 4'e çıkarması da fayda etmedi. Projelerin kağıt üzerinde kalması İzmirlinin de trafik çilesinin her geçen gün katlanarak artmasına neden oldu.
BORÇ 4 KAT ARTTI
Daha önce 2 dönem Seferihisar'da belediye başkanlığı yapan 31 Mart yerel seçimlerinde CHP'den İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı seçildiğinde geride adeta enkaz bırakan Tunç Soyer ilçe belediyesindeki alışkanlıklarına Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde de devam etti. Geride kalan 3 yıllık süreçte mülkiyeti büyükşehir belediyesine ait 1000'in üzerinde daire ile bir o kadar da arsa satan Soyer bir yandan da borçlanma yükü ile belediyenin örnek gösterilen mali dengesini alt üst etti. Aziz Kocaoğlu'ndan büyükşehir belediyesini 2019'da 3 milyar 61 milyon lira borçla devir alan Soyer'in kötü yönetimi belediyenin mali yapısını da bozdu. Bu gün itibariyle büyükşehir belediyesi ile bağlı kuruluşlarının borç toplamı yüzde 400 artarak 12 milyar lirayı aştı. İçine düştüğü mali krizden kurtulmak bir yandan dış kredilerle borçlanan diğer yandan da elindeki gayrimenkulleri bir bil elden çıkaran büyükşehir belediyesi bünyesinde çalışan personelin ikramiyelerini dahi ödeyemez duruma geldi. Belediyenin mali yapısının bozulması piyasayı da olumsuz yönde etkiledi. Belediyeye iş yapan çok sayıda müteahhit hakkedişlerini zamanında alamadığı ya iflas etti ya da iflasın eşiğine geldi.
BAŞKAN DEĞİŞTİ İZMİR DEĞİŞMEDİ
İzmir'in bir türlü tamamlanamayan altyapısı kenti vurdu. Hızla artan nüfus karşısında yetersiz kalan altyapı, Soyer'ín 3 yıllık belediye başkanlığı döneminde de kendini hissettirdi. Soyer'in, "İzmir'in bütün cadde ve sokaklarını asfaltlayacağım" sözü havada kaldı. Yatırımcı kuruluşlar tarafından yürütülen altyapı çalışmaları sonrası kazılan yollar zamanında kapatılmayınca kentin cadde ve sokakları adeta köstebek yuvasına döndü. Araç sürücüleri geçmiş yıllarda olduğu gibi 2021'de de altyapı eksikliği nedeniyle sık sık arıza yapan arabalarını tamir ettirmek için tamircilerin yolunu tutmak zorunda kaldı. Yaşanan altyapı eksiklikleri bununla da sınırlı kalmadı. Gerekli yatırımların zamanında yapılmaması nedeniyle İzmir geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi 2021'de de yağan her yağmurda sulara teslim oldu. Başta Tarihi Kemeraltı Çarşısı olmak üzere kentin birçok kesiminde ev ve işyerleri meydana gelen baskınlar nedeniyle sular altında kaldı.
İZMİR İÇME SUYU VE TOPLU ULAŞIMDA TÜRKİYE ZAM ŞAMPİYONU OLDU
Soyer kötü yönetiminin faturasını İzmirliye kesti. Seçim öncesi ulaşımı 1 kuruş yapacağım diyen Soyer göreve geldikten sonra içme suyuna ve ulaşıma art arda zam yaptı. Elektrik zamlarını gerekçe göstererek içme suyundaki fiyat artışını aylık ÜFE rakamlarına bağlayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 2022 yılı başında bu yana içme suyuna yüzde 70'e yakın zam yaptı. Zam furyasından kent içi toplu ulaşım da nasibini aldı. Otobüs, Metro, Vapur, Tramvay ve İZBAN gibi toplu ulaşım araçlarına Ocak ayından bu yana toplamda yüzde 78 oranında zam geldi. Son olarak UKOME toplantısında toplu ulaşım ücretlerinin aylık TEFE ve TÜFE rakamlarına göre güncellenmesi kararı alındı. Son yapılan zamlardan sonra içme suyu ve toplu ulaşım artışları ile birlikte İzmir adeta zam şampiyonu oldu.
2 BÜYÜK PROJEDE 2 YILLIK GECİKME
İzmir Büyükşehir Belediyesi Eski Başkanı Aziz Kocaoğlu döneminde yapımına başlanan Narlıdere Metrosu ve İzmir Opera Binası da Soyer'in iş bilmezliğinin kurbanı oldu. İzmir Opera Binası 2021 yılı Kasım ayında bitmesi gerekirken henüz daha yüzde 50'lik bölümü ancak tamamlanabildi. Narlıdere metrosu ise Aralık 2021'de bitmesi gerekirken henüz daha tamamlanmadı. Soyer her iki projenin de Cumhuriyetin 100. Yıl dönümünde yani 2023'te hizmete gireceğini açıkladı. İki büyük projenin de 2 yıllık gecikme ile hizmete girecek olması bu kadar da olmaz dedirtti.