3 yıl sonra ’iç körfezde yüzeceğim’ diyen Soyer için süre doldu! İşte İzmir’de son durum

BAŞKAN DEĞİŞTİ İZMİR DEĞİŞMEDİ

İzmir'in bir türlü tamamlanamayan altyapısı kenti vurdu. Hızla artan nüfus karşısında yetersiz kalan altyapı, Soyer'ín 3 yıllık belediye başkanlığı döneminde de kendini hissettirdi. Soyer'in, "İzmir'in bütün cadde ve sokaklarını asfaltlayacağım" sözü havada kaldı. Yatırımcı kuruluşlar tarafından yürütülen altyapı çalışmaları sonrası kazılan yollar zamanında kapatılmayınca kentin cadde ve sokakları adeta köstebek yuvasına döndü. Araç sürücüleri geçmiş yıllarda olduğu gibi 2021'de de altyapı eksikliği nedeniyle sık sık arıza yapan arabalarını tamir ettirmek için tamircilerin yolunu tutmak zorunda kaldı. Yaşanan altyapı eksiklikleri bununla da sınırlı kalmadı. Gerekli yatırımların zamanında yapılmaması nedeniyle İzmir geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi 2021'de de yağan her yağmurda sulara teslim oldu. Başta Tarihi Kemeraltı Çarşısı olmak üzere kentin birçok kesiminde ev ve işyerleri meydana gelen baskınlar nedeniyle sular altında kaldı.

İZMİR İÇME SUYU VE TOPLU ULAŞIMDA TÜRKİYE ZAM ŞAMPİYONU OLDU

Soyer kötü yönetiminin faturasını İzmirliye kesti. Seçim öncesi ulaşımı 1 kuruş yapacağım diyen Soyer göreve geldikten sonra içme suyuna ve ulaşıma art arda zam yaptı. Elektrik zamlarını gerekçe göstererek içme suyundaki fiyat artışını aylık ÜFE rakamlarına bağlayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 2022 yılı başında bu yana içme suyuna yüzde 70'e yakın zam yaptı. Zam furyasından kent içi toplu ulaşım da nasibini aldı. Otobüs, Metro, Vapur, Tramvay ve İZBAN gibi toplu ulaşım araçlarına Ocak ayından bu yana toplamda yüzde 78 oranında zam geldi. Son olarak UKOME toplantısında toplu ulaşım ücretlerinin aylık TEFE ve TÜFE rakamlarına göre güncellenmesi kararı alındı. Son yapılan zamlardan sonra içme suyu ve toplu ulaşım artışları ile birlikte İzmir adeta zam şampiyonu oldu.

2 BÜYÜK PROJEDE 2 YILLIK GECİKME

İzmir Büyükşehir Belediyesi Eski Başkanı Aziz Kocaoğlu döneminde yapımına başlanan Narlıdere Metrosu ve İzmir Opera Binası da Soyer'in iş bilmezliğinin kurbanı oldu. İzmir Opera Binası 2021 yılı Kasım ayında bitmesi gerekirken henüz daha yüzde 50'lik bölümü ancak tamamlanabildi. Narlıdere metrosu ise Aralık 2021'de bitmesi gerekirken henüz daha tamamlanmadı. Soyer her iki projenin de Cumhuriyetin 100. Yıl dönümünde yani 2023'te hizmete gireceğini açıkladı. İki büyük projenin de 2 yıllık gecikme ile hizmete girecek olması bu kadar da olmaz dedirtti.