BU YAŞANANLAR 6'LI MASANIN SONUCUDUR

İYİ Parti'nin tabi MHP'den gelen bazı milliyetçi isimlere ihtiyacı vardı. Ancak Selahattin Demirtaş'ın son yaptığı açıklamalardan sonra CHP ve HDP'den gelen eleştirilerden sonra yeni bir dizayna girişti. Meseleye böyle bakmak lazımdır. Selahattin Demirtaş; Yavuz Ağıralioğlu, Koray Aydın ve MHP'den gelen diğer isimler için 'Irkçı ve faşist' ifadelerini kullandı. Bu yaşananlar 6'lı masanın sonucudur.

Bunlar 6+1 olarak yol yürüyecekler. Bu ittifakın içerisinde HDP'de var. HDP'de bu isimlerden son derece rahatsızlar. Meseleye böyle bakmak lazım. Geçmişte MHP içerisindeki değişim, dönüşüm ifadelerinin veya arayışlarının bir Truva atı harekatı olduğu açık ve net şekilde ortaya çıktı. Burada iki önemli isim var. Bunlardan biri Koray Aydın.

Koray Aydın, geçmişte Devlet Bahçeli'ye karşı başkanlık mücadelesinde bulunmuş. Ve gerçekten ülkücü gelenekten gelen bir isimdir ve teşkilatlar ona bağlıydı. Teşkilatların Koray Aydın'dan alınması çok büyük bir harekat olurdu. Koray Aydın görevde kaldı. Koray Aydın'dan teşkilatlardan alınması onun sıfırlanması anlamına gelirdi.

İYİ Parti'de HDP temizliği! Milliyetçi isimleri HDP ittifakı için partiden gönderdiler | Video

AĞIRALİOĞLU'NUN SÖZLERİ HDP'Yİ RAHATSIZ ETTİ

Yavuz Ağıralioğlu da İYİ Parti'deki çatlak sesti. Sürekli olarak parti politikalarını eleştiriyordu ve bazı konulardan 'yapılamaz, HDP ile aynı yolda yürünemez' şeklinde çıkışlar yapıyordu. Bu ifadeler hem CHP'yi hem HDP'yi rahatsız ediyordu. O tamamen görevden alındı. Burada İYİ Parti önümüzdeki dönemde yolda yürüyeceği bazı ayrık otları temizledi.