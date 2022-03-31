‘Kılıçdaroğlu su içer gibi yalan söylüyor’

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ
, CHP
Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
'nun Katar
'a 2.5 milyon canlı küçükbaş hayvan ihracatı yapıldığı yönündeki iddialarına tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Hamza Dağ, "Kılıçdaroğlu su içer gibi yalan söylemeye devam ediyor. Yalan siyaseti size çok şey 'katar' sanıyorsunuz ya. Bu yalanlar bizden bir şey götürmez. Vatandaş kimin iş yaptığını, kimin ise yalanla dolanla uğraştığını iyi görüyor" ifadesini kullandı. Ticaret Bakanlığı
'ndan yapılan açıklamada da, iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtilerek, "2021 Kasım-Aralık döneminde Katar'a 22 bin 600 küçükbaş, 2022 yılının ocak ve şubat aylarında ise 22 bin 575 küçükbaş hayvan ihraç edildiği" bilgisi paylaşıldı. ANKARA