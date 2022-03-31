Savcı Kiraz’ın şehadetinin 7’nci yıldönümü odası bile yasını tutuyor

İstanbul
Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı
'nda 31 Mart 2015'te DHKP-C'li iki terörist tarafından şehit edilen Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz
, bugün alçak saldırının 7'nci yıldönümünde adliyede yapılacak bir törenle anılacak. Adliye Atrium alanında sabah saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasıyla başlayacak programda, devlet erkanı ile şehit savcının babası Hakkı Kiraz
'ın konuşma yapması bekleniyor. Törenin ardından, adliyenin 6'ncı katında, şehit savcının o günden beri kullanılmayan makam odasına çelenk konulacak. Eyüp Sultan Mezarlığı
'ndaki kabri başında Kuran okunup, dualar edilecek. Adliye mescidinde de mevlit programı yapılacak. Son olarak, şehit savcının adı verilen adliyenin konferans salonunda anma programı yapılacak.