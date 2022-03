Şehit savcıyı anma töreninden dünyaya mesajlar! “Bizi terör eylemleriyle bitiremezler”

ŞEHİT BABASI: CANINI SAKINAN NAMERTTİR

Şehit babası Hakkı Kiraz ise özetle şöyle konuştu: "Biz bu devlet için bir can değil, bin can feda etmeye hazırız. Bizim için düğün bayram olur. Hiç kimse endişe etmesin; bir Mehmet Selim gider, bin Mehmet Selim daha doğar. Hiç kimsenin bundan kuşkusu olmasın. Evet, o gün çok acı bir gündü. Eşimle beraber evimize oturuyorduk, torunlarımızla beraberdik. Saat 12.00-12.30 civarında bir baktım. Küçük sorun 7 yaşında. Arka odada televizyona bakmış ki, babası o halde. İki terörist giriyor, odasında rehin alıyor. Elini, kolunu, ağzını bağlıyor, silahı şakağına dayıyorlar ve kendi çalıştığı bilgisayarı ile bütün dünyaya canlı yayın yapıyorlar. Kızı bunu görünce… Hepimiz küçükken zannederiz ya, babamızın her şeye gücü yeter. Kızı da sanıyor ki, babamızın gücü herkese yeter. Torun yanıma geldi, şöyle kartal pençesi gibi elini dizimin üzerine koydu… Sonra eşim geldi. Elinizden bir şey gelmiyor. Baktık ki bizimle ilgili değil, devlete yapılan bir saldırı. 'Mademki bu devlete bu saldırıyı yapılıyorsa biz zaten bu saldırının tarafıyız. Eğer bizim canımıza gerek duyuluyorsa canını sakınan namerttir' dedim."

"DEVLET UĞRUNA BİR DEĞİL, BİN OĞLUMUZ OLSA FEDA OLSUN"

"Bu devlet uğruna bir değil, bin oğlumuz olsa feda olsun" diyen şehit babası, o gün evde eşi ve torunlarıyla birlikte yaşadıklarını şöyle anlattı: "İçimizden bir şeyler kopuyor. Yüreğim kaynıyor. Bir şey de diyemiyorum. Neyse oturduk, bekledik, gidiyorlar, geliyorlar. Bir ara beraber geldiler, dediler ki 'Aracı alıyorlar. Devletle pazarlık yapacaklar.' Sonra geldiler dediler ki, 'Aracı telefonunu kapatmış, gitmiş.' Düşündük taşındık. Dedi ki ya, biz kadere iman etmişiz. Hani kader gelmişse ecel gelmişse bir saniye ne illeri ne geri gidemeyeceğine göre aracının ne gereği var? Eğer burada bu iş son bulmuşsa bulacaktır. Düşündük, taşındık, bir de pazarlık yapacaklar. Bir an için yumuşadım… Sizin oğlunuz iki teröristin elinde. Eli kolu bağlı, gözü bağlı, silah şakağında dünya televizyonlarında yayın yapıyorlar ve siz de böyle evinizde izliyorsunuz. Sonra dedim ki, eğer devlet bu teröristlerle pazarlık yapacak ve oğlum da bu pazarlık sonucu kurtulacaksa varsın yapmasın devlet. Devlet boyun eğmesin bu teröristlere. Mertçe ölmeyi tercih ederim, namerde muhtaç olmaktansa, dedim."

8,5 SAAT REHİN TUTTULAR

Oğlunun 8,5 saat rehin tutulduktan sonra teröristler tarafından şehit edildiğini belirten Hakkı Kiraz, "Hayatımızda inişli, çıkışlı zamanlar oldu ama bir şey var ki hiç geçmiyor. O da nedir biliyor musunuz? Bu aziz milletin, bu asil milletin bize olan ilgi ve alakası hiç geçmedi. Oğlumu aratmıyor bana. Hepiniz benim için bir Mehmet Selim Kiraz'sınız. Allah hepinizden razı olsun. Allah bu devlete, bu millete zeval vermesin" dedi.