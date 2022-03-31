‘Sıfır Atık Projesi’ bir ilçeye daha ilham oldu

Şanlıurfa
'nın Eyyübiye İlçe
Belediyesi israfın önüne geçmek ve tasarruf sağlamak adına ilçede 'Sıfır Atık Projesi' çerçevesinde atık yönetim sistemini çevreci hale getirmek amacıyla, geri dönüşüm tesisi kuruyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
tarafından yürütülen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın eşi Emine Erdoğan
himayelerinde başlatılan " Sıfır Atık Projesi" çerçevesinde 6 bin metrekarelik alanda geri dönüşüm tesisi kurmak adına harekete geçen Eyyübiye
Belediyesi, tesisin temelini atıp çalışmalara başladı. İHA