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Giriş Tarihi: 31.3.2022

‘Sıfır Atık Projesi’ bir ilçeye daha ilham oldu

‘Sıfır Atık Projesi’ bir ilçeye daha ilham oldu
Şanlıurfa'nın Eyyübiye İlçe Belediyesi israfın önüne geçmek ve tasarruf sağlamak adına ilçede 'Sıfır Atık Projesi' çerçevesinde atık yönetim sistemini çevreci hale getirmek amacıyla, geri dönüşüm tesisi kuruyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayelerinde başlatılan " Sıfır Atık Projesi" çerçevesinde 6 bin metrekarelik alanda geri dönüşüm tesisi kurmak adına harekete geçen Eyyübiye Belediyesi, tesisin temelini atıp çalışmalara başladı. İHA
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‘Sıfır Atık Projesi’ bir ilçeye daha ilham oldu
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