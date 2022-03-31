Son dakika | Bakan Bozdağ: Teröristler ve onları besleyenler yok olacak

MİLLETİMİZİN HER BİR FERDİ TEYAKKUZDA

Aziz milletimizin her bir ferdi bunlara karşı müteyakkızdır. Ne gariptir ki bir yandan hak hukuk adalet deyip ondan sonra dünyanın en büyük emperyalistlerinin kucağından bu ülkenin evlatlarına, savcısına, hakimine, askerine, polisine kurşun sıkmayı meziyet zanneden alçakları, terörü örgütlerine ve bunların güttüğü teröristleri bir kez daha çağlayan adliyesinden lanetliyorum" ifadelerini kullandı.

SON TERÖRİST ETKİSİ HALE GETİRİLİNCEYE KADAR

Terörle mücadelede kararlılık vurgusu yapan Bozdağ, "Terör bitene kadar, terör örgütleri yok edilene kadar, en son terörist etkisiz hale getirilen kadar terörle etkin karalı mücadele sürdürecektir. Hiç kimsenin bundan endişesi olmasın. Bugüne kadar herhangi bir terör örgütünün yaptığı terör eylemleri ile Türkiye'de aldığı bir mesafe yoktur, bundan sonra da alacağı mesafe olmayacaktır. Sadece uşaklığını yaptıkları küresel güçlerin emrine hizmet etmeye devam edecek ama bu milletin evlatları onlarla mücadeleye kararlı şekilde devam edecektir. Biz PKK, FETÖ, DHKP-C ve diğer terör örgütleri ile mücadele ederken sadece bunlarla değil, bunlara silah veren, bunlara para veren, bunları koyun gibi güden çobanları ile de, ağababaları ile de mücadele ediyoruz" şeklinde konuştu.