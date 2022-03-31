Türkçe konuşan vali Türk imzalı anıt

Başkan Erdoğan'ın kalabalık bir heyetle adeta çıkarma yaptığı 24 saatlik Özbekistan
ziyareti pek çok ilkle doluydu. Çok önem verilen Özgürlük Anıtı'nı ziyaret eden ilk Devlet Başkanı olan Erdoğan, aynı zamanda 2020 Türk Dünyası Kültür Başkenti, 130'dan fazla medresenin olduğu, üniversite ve eğitimin merkezi, kumlarla kaplı tarihi şehir Hive
'de bu denli kapsamlı ve özel programla ağırlanan ilk Cumhurbaşkanı'ydı aynı zamanda
Türkiye
dostu Taşkent
Valisi ve Belediye Başkanı Cihangir Artıkhocayev, bu dostluğunu, iyi derecede bildiği Türkçe konuşarak ve altyapı ile diğer yatırımlarda Türk firmaları tercih ederek gösteriyor.
Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te, özgürlüğün 30. yılının simgesi olarak yapılan Stella Anıtı
, simgelerle dolu. Coğrafyanın üç bin yıllık tarihini anlatan pek çok detayı anlatan ve 75 gün gibi çok kısa bir sürede bitirilen anıt, Türk tasarımcı Sinan Turaman
tarafından tasarlandı ve Outdoor Factory
firması tarafından yapıldı. 60 metrelik Özgürlük Anıtı'nda kullanılan mermer, çelik, taş dahil tüm malzemeler ile çalışan işçilerin, mimar ve mühendislerin hepsi Türkiye'den geldi.