Ulaşıma zam yapmayacağı sözü veren Mansur Yavaş Türkiye üçüncüsü oldu

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi'nin 8 Kasım 2021'daki ilk meclis oturumunda konuşan Mansur Yavaş; toplu taşımaya zam yapılmayacağını açıklamıştı. Mansur Yavaş, "Ben esnafa 'Bizden zam istemeyin' dedim. Biz bunun yerine ulaşım esnafına her zaman yaptığımız gibi destek yaparız. Bunu 6 milyon Ankaralıya paylaştırırız. Sıkıntılı olan insanlara zam yapmak yerine doğrusu bu değil mi arkadaşlar? Dolayısıyla bu günlerde yapılan tüm zamlara rağmen biz zam yapmayacağız, ulaşım esnafına gerekirse destek vereceğiz" demişti. Ancak sözünü tutmadı.

ÜCRETSİZ AKTARMALARI BİLE PARALI YAPTI

Yavaş, "Hiçbir Ankaralıyı açta açıkta bırakmamak için o yana yöneleceğiz. Onların çalışması için otobüs ücretlerini, halk otobüsü olsun, minibüs olsun biz karşılayacağız. Yeter ki işe gitsin. Troleybüs gibi raylı sistemlerle Dışkapı'dan, Cebeci'den, diyelim ki Beşevler'den Kızılay'a ücretsiz gelecekler. Asgari ücretlilere yardım alanlarında şunu vaad etmiştim. 'Size ben 52 tane otobüs bileti vereceğim. Sadece işe gidin gelin'" iddiasında bulunmuştu. Ancak 52 bilet sözünün yanına bir daha yanaşmadı. Hatta ücretsiz olan aktarmaları paralı hale getirdi.