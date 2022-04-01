AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ: Birilerinin iki yüzlülüğü ve samimiyetsizliği ortaya çıktı

"VERDİKLERİ SÖZLERİ YERİNE GETİRMEDİLER"

AK Parti belediyelerinde tarihi dokuyu ve yatay mimariyi önemseyen projeler yoğunluğu gördüklerini dile getiren Dağ, "İstanbul, Ankara ve İzmir büyükşehir belediyelerinin seçimden önce yaptıkları lansman toplantılarında vermiş oldukları vaatlerin karşılanıp karşılanmadığını gördük. Neredeyse o anda çok rahat şekilde söylenen, '70 kilometre daha metro yapacağız.' sözü hiç gerçekleşmemiş. 'Suda yüzde 50 indirim yapacağız.' sözü, açıkçası hiç gerçekleşmemiş. 'Bir işçi çıkarmayacağız.' sözü tamamen 3 yıllık süre zarfında yalan ve gerçekleşmeyen bir söz olarak ortaya çıkmış." diye konuştu.

"BİRİLERİNİN İKİ YÜZLÜLÜĞÜ VE SAMİMİYETSİZLİĞİ ORTAYA ÇIKTI"

Dağ, şehirleri daha yaşanabilir yapmak adına AK Parti belediyelerinin yoğun çaba sarf ettiğini vurgulayarak, son bir ayda yaşananlara bakıldığında birilerinin iki yüzlülüğü ve samimiyetsizliğinin ortaya çıktığını söyledi.

Tüm projelerde yeşil alanların artırılmasına dikkat ettiklerini aktaran Dağ, "Bizi, belediyelerimizi ve yapmış olduğumuz icraatları ağaçla, yeşille sınamaya ve eleştirmeye çalışanların, Dolmabahçe'de 112 ağaç kesildiğinde ses çıkarmamış olması, Zeytinburnu'nda ağaç kesildiğinde hiç sesini çıkarmamış olması, İzmir'de fuar meydanında kesilen palmiyeler üzerinden hiçbir şekilde eleştiriye girmemiş olmamaları, aslında bu konudaki düşüncelerinin tamamen siyasi saiklerle ve birtakım kendi siyasi düşüncelerini kullanma üzerine olduğunun en büyük göstergesidir." değerlendirmesinde bulundu.

"ÜLKE OLARAK YARINIMIZ, BUGÜNÜMÜZDEN DAHA İYİ OLACAKTIR"

Belirsizlikleri yönetmenin çok zor olduğunu, Türkiye'nin belirsizlikleri geride bıraktığını anlatan Dağ, "Krizleri bugüne kadar yönettik, yine yönetiriz. Rusya-Ukrayna krizi var. Sadece yaptığımız diplomasi çalışmasını hep birlikte takip ediyorsunuz. O belirsizlik geride kaldı. Önümüze daha umutla gururla aydın ve net şekilde bakıyoruz. Ülke olarak yarınımız, bugünümüzden daha iyi olacaktır." ifadelerini kullandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz da Adapazarı Belediyesince hazırlanan projenin güzel bir başlangıç olacağını söyledi.

Kentteki tüm belediyelerin, şehrin daha iyi bir marka olması yolunda var güçleriyle çalıştığını belirten Yavuz, Sakarya ve Türkiye'nin büyüme trendi içerisinde yol almayı sürdüreceğini kaydetti.