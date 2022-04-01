AK Parti’li Demir: “Bir tane bile ağaç kesmiyoruz”

AK Parti Muğla Milletvekili Mehmet Yavuz Demir, Milas'ta bir şirket tarafından zeytin ağaçlarının yerinden sökülerek başka bir yere taşınmasıyla ilgili açıklama yaptı. Kömür alanları içindeki ağaçların kesilmediğini başka bir yere taşındığını kaydeden AK Parti'li Demir, "Şimdi kömür alanlarındaki, enerji yataklarındaki ağaçlar kesiliyor diye yaygara yapıyorlar. Bir tane bile ağaç kesmiyoruz. Buna herkes emin olsun. O ağaçlar taşınıyor. Biz ağaç kesmiyor, ağaç dikiyoruz, fidan dikiyoruz. Bu kadar hassas olan arkadaşlara sesleniyorum. İstanbul'da yüzlerce yıl yaşamış olan çınarları keserlerken nerdeydiniz? Samimi olun. Eğer böyle bir hassasiyetiniz varsa o zaman bu hassasiyeti orada da göstermeniz gerekir. Hakikaten üzülmemek elde değil" ifadelerini kullandı.

Doğaya önem verdiklerini belirten Demir, "Biz fidan dikmeye, ağaç dikmeye Muğla'da olduğu gibi Türkiye'de olabildiğince artırarak sürdürmeye devam edeceğiz. İktidarımız ve Cumhur İttifakımız ağaca ve tabiata fevkalade önem veriyor. Herkesin gönlü rahat olsun. Takıntılarla insanların kafasını karıştırmasınlar!" ifadelerini kullandı.