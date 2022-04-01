Başkan Erdoğan’dan Ramazan ayı mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan ayı dolayısı ile bir mesaj paylaştı. Başkan Erdoğan, "Bu gece ilk sahuruna kalkacağımız, yarın ilk orucunu tutacağımız, başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ebedî azaptan kurtuluş olan Ramazan-ı Şerif'inizi tebrik ediyorum." dedi.