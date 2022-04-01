CHP Sözcüsü Faik Öztrak’a vatandaştan anlamlı uyarı: Erdoğan, Avrupa’yla uğraşıyor, bir de sizlerle uğraşmasın

Kahramanmaraş
'a giderek esnaf ziyareti yapan CHP Sözcüsü Faik Öztrak
, vatandaşın tepkisiyle karşılaştı. Öztrak'a bir vatandaş, "Erdoğan'a destek çıkın. Avrupa'yla uğraşıyor, bir de sizlerle uğraşmasın" dedi.
'YETER ARTIK YAPMAYIN'
CHP milletvekilleriyle bir dizi temaslarda bulunmak üzere Kahramanmaraş'a gelen CHP Sözcüsü Faik Öztrak, kent merkezinde faaliyet gösteren esnafı ziyaret etti. O sırada bir mağazada alışveriş yapan kadın müşteri Gülay Tartıcı
, Öztrak'a tepki gösterdi. Gülay Tartıcı, "Yeter artık yapmayın. Lütfen Tayyip Erdoğan
'a destek çıkın. Avrupa'yla uğraşıyor, bir de sizlerle uğraşmasın" dedi.
'ERDOĞAN'A SAHİP ÇIKIN'
Yaşadıklarını SABAH'a anlatan Gülay Tartıcı, verdiği yanıt karşısında Öztrak'ın şoke olduğunu ve cevap veremediğini belirterek, "Ben ülkemi ve liderimi seviyorum. Kendilerine 'Sizden tek ricam, dünya liderimiz Recep Tayyip Erdoğan
'a sahip çıkın. Dış güçlerle zaten uğraşıyor bir de sizlerle uğraşmasın. Erdoğan'a destek durmamız gerekirken neden köstek oluyorsunuz dedim. Onlara 'Benden oy istiyorsanız, şu ülke için bir doğru düzgün hareket yapın' dedim" diye konuştu.