DEAŞ’lı terörist Konya’da yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çatışma bölgeleriyle bağlantılı, terör örgütü adına faaliyet gösteren şüphelilerin tespit ve deşifresine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda DEAŞ terör örgütü içerisinde aktif olarak görev alan bir teröristin Konya'da olduğunun tespit edilmesi üzerine ekipler harekete geçti. Örgüte biat ettiği, çatışma bölgelerinde örgüt adına uzun yıllar faaliyet yürüten üst düzey yöneticiler ile irtibatlı olduğu belirlenen terörist, saklandığı adrese düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen terörist tutuklanarak cezaevine gönderildi.