Erdoğan’dan Zelenski’ye zirve için ev sahipliği teklifi

Başkan Erdoğan dün akşam Ukrayna
Devlet Başkanı Volodimir Zelenski
ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Rusya
ve Ukrayna heyetlerinin salı günü İstanbul
'da yaptıkları müzakere toplantısı ele alındı. Erdoğan, toplantının, sonuçları itibarıyla savaşın sonlanması ve barışın tesis edilmesi için yürütülen sürece anlamlı bir ivme kazandırdığını ifade etti. İstanbul'daki müzakereler sonrası gerginliğin azaltılması yönünde birtakım işaretlerin verilmesini önemli bulduğunu belirten Erdoğan, Zelenski ile Rusya Devlet
Başkanı Vladimir Putin
'i bir araya getirme ve bu buluşmaya Türkiye
olarak ev sahipliği yapma önerisini yineledi. Zelenski de Ukrayna ve Rusya heyetlerinin görüşmesine İstanbul'da yaptığı ev sahipliğinden dolayı Erdoğan'a teşekkür etti. Zelenski de sosyal medya paylaşımında "Ukrayna'nın sadık dostu Erdoğan ile görüştüm. Türkiye'nin ülkemize yönelik güvenliğin teminatı konusunda hazır olmasından dolayı minnettarım" dedi.