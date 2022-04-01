Köpeklerin görüntüleri ortaya çıkmıştı! Belediye Başkan yardımcısı ve veteriner görevden alındı

Hayvanseverleri ayağa kaldıran korkunç olay, Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde Pitbull cinsi köpeklerin birbirini yiyerek parçaladıkları anların, hayvan sever Mehmet Keskin tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülenip, sosyal medyada paylaşılmasıyla ortaya çıkmıştı. Sosyal medyada paylaşılan ve hayvan severleri ayağa kaldıran korkunç olayda yasaklı ırk olan Pitbull cinsi köpeğin parçalanan köpeği yediği görülürken, görüntüleri kayda alan hayvan sever Mehmet Keskin Bu köpekler, burada aç ve susuzluktan da birbirlerini yiyorlar. Sözde hayvan barınağı, üç tane kulübe koymuşlar. Burası barınak olabilir mi, burası hapishane. Bu hayvanların suçu ne?" diyerek tepki göstermişti.

İKİNCİ VAHŞET

Yaşanan vahşetin görüntüleri hafızalardan silinmemişken barınakta ikinci bir skandal patlak verdi. İddiaya göre CHP'li Belediye Başkanı Ülgür Gökhan'ın İYİ Partili Belediye Meclis üyeleriyle birlikte hayvan barınağına yaptığı gezi sırasında iddiaya göre barınakta ikinci bir vahşet yaşandı. Veteriner İşleri Müdürlüğü, olayın ardından iddiaya göre barınakta bulunan 5 yasaklı ırkın farklı barınaklara sevk edilmesi sırasında uyutulmadan araçlara bindirilen hayvanların yeniden birbirlerini yedikleri ortaya çıktı.

HAYVANSEVERLER PAYLAŞTI

Tahliye sırasında yaşandığı iddia edilen olay, Çanakkale Morpati Derneği'nin, yaşanan katliamı sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. Görüntülerde tahliye sırasında araçtaki köpeklerin altlarına aldıkları köpeği parçaladıkları görünürken, uyutulmayan köpeklerin yeni yerlerine gidene kadar birbirlerine saldırmaya devam ettikleri vahşetin boyutunu kan gölüne dönen araçla gözler önüne serdi.

GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDILAR

Yaşanan gelişmelerin ardından, İçişleri Bakanlığı olayla ilgili soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında Mülkiye Başmüfettişleri barınakta inceleme yaparak 7 kişinin ifadesine başvurdu. Yapılan inceleme sonrasında soruşturmanın selameti açısından Hayvan Bakım Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'nden sorumlu Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet İrfan Mutluay ve Veteriner Müdür Vekili Mustafa Cesur657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 138. Maddesi uyarınca 01.04.2022 tarihinden itibaren görevlerinden uzaklaştırıldı.

"PAZARTESİ DEĞERLENDİRECEĞİM"

Kendisine henüz bir bilgi ulaşmadığını söyleyen Belediye Başkan Yardımcısı Mutluay, "Hayvan barınağında yaşanan olayla ilgili olmalı. Bende sizlerden öğrendim. Sanırım soruşturmanın selameti açısından görevimden uzaklaştırılmışım. Fakat meclis üyeliğim devam ediyor. Pazartesi konuyu değerlendirip gerekli açıklamayı yaparım" dedi.

Korkunç skandal! CHP’li başkan Ülgür Gökhan barınağı gezerken köpekler birbirini yemiş | Video