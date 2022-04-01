Numan Kurtulmuş’tan, Diyarbakır annelerine destek ziyareti

Diyarbakır'da PKK tarafından dağa kaçırılan çocuklarını kurtarmak amacıyla HDP önünde evlat nöbeti başlatan annelerin eylemi 942 gündür devam ediyor. 279 ailenin sürdürdüğü ve şuana kadar 35 kişinin örgütten kaçarak teslim olmasını sağlayan eyleme destek ziyareti de devam ediyor. Bir dizi ziyaretler gerçekleştirmek amacıyla Diyarbakır'a gelen AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, milletvekilleri ve partililerle birlikte Diyarbakır annelerini ziyaret etti.

Kurtulmuş, terör örgütünün özelikle emperyalist çevrelere hizmet eden, kardeşi kardeşe düşman etmeyi vazife gibi gören terör örgütlerinin vasıtasıyla dağa kaçırılan ufacık çocukların hazin hatıraları önünde aileleriyle dayanışma için burada olduklarını söyledi.

Çocukların maalesef küçük yaşta hayallerinden kopartıldığını ifade eden Kurtulmuş, "Küçük yaşta anne, baba, akrabalarından kopartılmışlar. Sonu ne olduğu belli olmayan, kime hizmet ettiği son derece açık olan bir emperyalist çetenin kucağına doğru itilmişler. Bu aileler burada haklı olarak dünyanın gözü önünde evlatlarını arıyorlar. Burada dağla irtibatta olduklarını gördükleri, düşündükleri insanlara sesleniyorlar. Bunların içerisinden bir kısmı geldiler, ailelerine kavuştular. Ümit ediyorum ki, geri kalan buradaki evlatlarımızın hepsi bir şekilde dağdan kurtarılarak, örgütün elinden Türkiye'ye getirilerek burada hayatlarına kavuşturulacaklardır" ifadelerini kullandı.

"BURADAKİ MESELE SİYASİ BİR MESELE DEĞİL"

Bu çadırın içerisinde 84 milyon milletimin tamamının olduğunu belirten Kurtulmuş, "Buradaki mesele siyasi bir mesele değildir. Herkesin, her siyasi partiden farklı görüşten insanların bu insanlık dramına bir şekilde karşı çıkmaları, hayattan koparılan, akıbetleri ne olduğu belli olmayan gencecik evlatlarımızın sulh ve selamet içerisinde memleketlerine, ailelerine gelmelerini sağlamak için seslerini yükseltmeleri gerektiğini bir kere daha altını çiziyorum. Bu çadırın içerisinde 84 milyon milletimizin tamamı vardır. Diyarbakır'ın kaderini Trabzon'un kaderinden ya da İstanbul'un kaderinden ayırmayan 84 milyon vatan evladımızın hepsinin ortak sorumluluklarından birisi buradaki ailelerin sesine ses katmak, onların söylediklerine kulak vermektir" dedi.