Orman İşletme Müdürlüğü’ne rüşvet operasyonunda 5 şüpheli adliyede

Muğla İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı JASAT ekipleri, Dalaman Orman İşletme Müdürlüğü'ndeki bazı iddialarının ardından harekete geçmişti. Rüşvet ve görevi kötüye kullanma iddiasıyla düzenlenen operasyonda; Dalaman Orman İşletme Müdürü Ö. M., 2 işletme şefi, Dalaman Karacaağaç Kalkınma Kooperatifi Başkanı ve Karacaağaç Mahallesi muhtarı V. K. ile birlikte toplam 25 kişi gözaltına alınmıştı. Dalaman Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, Dalaman Orman İşletme Müdürü Ö. M.'nin de aralarında bulunduğu 5 kişi adliyeye sevk edildi. Diğer 20 şüpheli ise serbest bırakıldı. Evraklar ise incelenmek üzere adliyeye götürüldü.