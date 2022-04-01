Seçim barajı yüzde 7’ye iniyor

AK Parti
ve MHP'nin sunduğu seçim kanununda değişiklik yapılmasına ilişkin teklif TBMM Genel Kurulu
'nda kabul edilerek yasalaştı. Değişiklike, 1980 darbesinden
sonra getirilen ve her zaman tartışmaların odağında yer alan yüzde 10'luk seçim barajı yüzde 7'ye indirildi. Değişiklikle ayrıca, ittifakın aldığı oy toplamı ülke barajını geçtiği takdirde, seçim çevrelerinde milletvekili hesabı ve dağılımı, ittifak içinde yer alan her bir partinin o seçim çevresinde almış olduğu oy sayısı dikkate alınarak yapılacak.