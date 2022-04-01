Sedat Peker örgütü davasında yeni gelişme

Firari sanık Sedat Peker yokluğunda devam eden davada 30 mağdur bulunurken Peker'in Çekmeköy'deki cinayete ilişkin ağırlaştırılmış müebbet, 'suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurma ve yönetme' ve 4 ayrı suçtan toplamda 392 yıl 4 aya kadar hapsi istenirken örgüt yöneticisi ve üyelerinin 4'er yıldan 10'ar yıla kadar hapis cezası isteniyor.

İLK CELSEDE 13 TUTUKLU SANIK TAHLİYE EDİLMİŞTİ

Geçtiğimiz Aralık ayının son 3 günü görülen davanın ilk celsesinde 29 tutuklu sanığın savunmaları dinlenmiş, 3 günün sonunda duruşmayı sonlandıran mahkeme, 29 tutuklu sanıktan 13'ünün tahliyesini, 16'sının ise tutukluluk halinin devamına karar vererek davayı ertelemişti.

5 GÜN SÜREN DURUŞMA SONLANDI

İstanbul Anadolu 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 5 gün boyunca süren davanın 2. celsesi bugün sonlandı. Geniş güvenlik önlemleri eşliğinde İstanbul Anadolu Adliyesi'nde bulunan konferans salonunda görülen duruşmaya tutuklu ve tutuksuz sanıklar katılırken müştekiler ve taraf avukatları da konferans salonunda yerini aldı.

KİMİSİ 'TANIYORUM' DEDİ KİMİSİ 'TANIMIYORUM'

Mahkeme, duruşmaya tutuksuz sanıkların savunmalarını dinleyerek başlarken müştekilerin beyanlarını dinleyerek devam etti. 5 gün süren duruşmada sanıklar üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmezken kimisi Sedat Peker'i tanıdığını kimisi ise ömründe görmediğini söyledi ve beraatlerini talep etti.

2 TUTUKLU SANIK TAHLİYE EDİLDİ

Ardından duruşmada dosyada adı bulunan müştekiler beyanlarını aktardı. Yaşadıkları mağduriyetleri dile getiren müştekiler, sanıkların cezalandırılmasını istedi. Mahkeme, 5 gün süren duruşmanın sonunda 16 tutuklu sanıktan 2'sinin adli kontrol tedbirleriyle tahliye edilmesine karar vererek davayı erteledi.