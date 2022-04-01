SON DAKİKA: Başkan Erdoğan Putin görüşmesi başladı

ZELENSKİY'DEN ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR

Görüşmenin ardından sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Zelenski, Başkan Erdoğan'a Ukrayna'nın dostu diye hitap ederek, "Ukrayna'nın dostu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ukrayna halkının mücadele ettiği Rus saldırganlığı hakkında görüştük. Barış diyaloğu yolunun açılması konusunu da ele aldık. Önemli destekleri için minnettarım" ifadelerini kullandı.