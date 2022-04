YÖK Başkanı Erol Özyar’dan anıt ziyareti

Türkiye, 1933 yılında Yahudi oldukları için Nazi Almanya'sında baskı gören ve canları tehdit altında olan akademisyenlere ve ailelerine ev sahipliği yapmasından dolayı İstanbul Üniversitesi ana kapının yan tarafında Alman Cumhurbaşkanı'nın gönderdiği mektup anıtı açılışı yapıldı. YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, İstanbul Üniversitesi Rektörü Mahmut Ak ve akademisyenler topluca İstanbul Üniversitesi Ana kampüs kapısının hemen yan tarafında yapılan Alman Federal Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Richard Von wezsacker'in 1933-45 yılları arasında Yahudilere kucak açan Atatürk'ün öncülüğünde Türk Milletine hitaben 26 mayıs 1986 yılında gönderilen mektubun kitabesi ziyareti gerçekleştirildi.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, düzenlenen toplantıda Türkiye'nin tarih boyunca her zaman mağdurlara ve mazlumlara ev sahipliği yapmış bir ülke olduğunu belirterek, "Söz gelişi 18. Ve 19. Yüzyıllarda Kırım'dan göç eden Müslümanlara ek olarak Balkan ve Kafkas coğrafyalarından Anadolu'ya büyük kitlesel göçler yaşanmıştır. Vatanımız Anadolu toprakları, savaş dolayısıyla göç etmek zorunda kalmış insanlara, dil, din, ırk ve etnik köken ayrımı yapmaksızın huzur ve güvenle yaşayacakları mekan olarak hizmet etmiştir. Cumhuriyet kurulduktan sonra da kapılarını açma geleneği devam etmiştir. Türkiye, 1933 yılında Yahudi oldukları için Nazi Almanya'sında baskı gören ve canları tehdit altında olan akademisyenlere ve ailelerine ev sahipliği yapmıştır. 1933 yılı sonunda İstanbul Üniversitesi'ndeki akademisyenlere baktığımızda 237 Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı akademisyene karşılık 85 yabancı uyruklu akademisyenin çalıştığını görüyoruz. Yaklaşık olarak her dört akademisyenden birinin yabancı olduğunu söyleyebiliriz. Ev sahipliği yaptığımız bu akademisyenlerimizin Türkiye'de bilimin gelişimine çok önemli katkılar sunduklarını önemle belirtmek isterim. Türkiye, 1980'lerde Bulgaristan'dan gelen Türklerin ve 2011'de Suriye'de patlak veren iç savaşın sonrasında da Suriyeli mağdurlara ev sahipliği yapmıştır. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın her zaman söylediği gibi, "dünyanın neresinde bir mazlum, mağdur ve garip varsa tüm gücümüzle biz onların yanındayız." Sözü de bunu göstermektedir" dedi.