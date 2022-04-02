4 ayda 616 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, 1 Ocak'tan itibaren Irak'ın kuzeyinde 17'si büyük, 66'sı orta çaplı olmak üzere 83 operasyon icra edilerek 92 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. 24 Temmuz 2015'ten bugüne kadar ise Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil etkisiz hale getirilen terörist sayısı 33 bin 976 oldu. MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği Analiz ve Değerlendirme Subayı Binbaşı Pınar Kara tarafından yapılan bilgilendirme toplantısında, "Terör örgütlerinin başta Tel Rıfat, Münbiç ve Fırat'ın doğusu olmak üzere diğer bölgelerden de sivillere ve birliklere saldırı arayışları sürüyor. 1 Ocak'tan itibaren harekât bölgelerine terör örgütü tarafından 260 taciz ve saldırı gerçekleştirildi. Operasyonlarda 616 terörist etkisiz hale getirildi" denildi.Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 2 PKK/YPG'li teröristin ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Teröristlerin saldırı girişimlerine güçlü şekilde karşılık vermeye devam edeceğiz" denildi.