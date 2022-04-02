84 milyonun tamamı bu çadırın içinde

Diyarbakır'da PKK tarafından dağa kaçırılan çocuklarını kurtarmak amacıyla HDP önünde evlat nöbeti başlatan annelerin eylemi 942 gündür devam ediyor. 279 ailenin sürdürdüğü ve şu ana kadar 35 kişinin örgütten kaçarak teslim olmasını sağlayan eyleme destek ziyareti de devam ediyor. Bir dizi ziyaretler gerçekleştirmek amacıyla Diyarbakır'a gelen AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, milletvekilleri ve partililerle birlikte Diyarbakır annelerini ziyaret etti.Kurtulmuş, terör örgütünün özelikle emperyalist çevrelere hizmet eden, kardeşi kardeşe düşman etmeyi vazife gibi gören terör örgütlerinin vasıtasıyla dağa kaçırılan ufacık çocukların hazin hatıraları önünde aileleriyle dayanışma için burada olduklarını söyledi.Çocukların maalesef küçük yaşta hayallerinden kopartıldığını ifade eden Kurtulmuş, "Bu çadırın içerisinde 84 milyon milletimizin tamamı vardır. Diyarbakır'ın kaderini Trabzon'un kaderinden ya da İstanbul'un kaderinden ayırmayan 84 milyon vatan evladımızın hepsinin ortak sorumluluklarından birisi, buradaki ailelerin sesine ses katmak, onların söylediklerine kulak vermektir" dedi.