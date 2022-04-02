Ağaçları kesen İBB’ye ortak tepki: Ağaçları yaşatmalıyız, kanser olunca insanı ölüme mi terk ediyoruz

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetiminin Beşiktaş Dolmabahçe ve Çırağan Caddesi'ndeki 112 çınar ağacını gerekli izinler alınmadan ve gizli bir şekilde kesmesinin ardından Topkapı Panorama Parkı'ndaki 12 çınar ağacını da çeşitli hastalıklar ortaya atarak kesmesine İstanbul Çevre Konseyi ve Tüketici Konfederasyonu tepki gösterdi.

'ONLARA KANSER BUNLARA BÖCEK VAR DİYEREK KESTİLER'

İstanbul Çevre Konseyi Genel Sekreteri Zafer Murat Çetintaş, "Eskiden İstanbul'da mimoza ağaçları vardı. Ihlamur ağaçları, akasya ağaçları vardı. Bunlar İstanbul'un ağaçlarıydı. Çeşitli bahanelerle İstanbul'dan yok edildi. Şimdi sıra geldi çınar ağaçlarına. Çınar ağaçları İstanbul'un sessiz tanıklarıdır. İstanbul'da onlarca belediye başkanı, onlarca meclis üyesi görmüş ağaçlardır. Dili olsa da konuşsalar. Bu ağaçlar çeşitli gerekçelerle kesiliyorlar. Önce Çırağan'da 112 tane ağacı mantar ya da kanser diye kestiler. Şimdi de bunları böcek var diye kestiler. Üzerlerinde bulaşıcı var diye tabela koydular" dedi.

'DAİRE BAŞKANI GÖREVDEN ALINMALI'

Çetintaş, "Eğer bulaşıcı varsa ve diğer ağaçlara sıçrayacaksa bu ağacı kökünden almaları gerekiyordu. Ama onlar sadece üzerinden kesmişler ve üzerlerine de bulaşıcı var diye not bırakmışlar. Bizde artık görüyoruz ve inanamıyoruz. Biz de onlara diyoruz ki 'Artık ağaçlara korona oldu ibaresi gösterecekler.' Çünkü başka ağaçları başka sebeplerle kesecekleri gözüküyor. Bu bağlamda biz İstanbul Çevre Konseyi olarak, İBB Park, Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanı Çağatay Seçkin'in istifasını ya da görevden alınmasını istiyoruz. Başka türlü bu skandallar bitmeyecek" şeklinde konuştu.

'BİR DE VEREM OLDU DEYİP KESİN'

Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, "Biz Tüketici Konfederasyonu olarak olaya şundan ötürü müdahiliz ve siyasi hiçbir düşüncemiz yok. Sağlıklı çevrede yaşamak 8 temel evrensel tüketici hakkından birisidir. Şu ağaç köklerine bakıyorum, kocaman kocaman çapları var. Bu çapa ulaşması için belki yüzyıl geçmesi lazım. Bunları kesmek yerine yaşatmak lazımdı. Yaşatmalıyız. Desteklenir, tedavi edilir, ilaçlanır ama kestirmecilik yapılıyor. Ben de dedim ki; 'Verem olmuştur' de. Bir de öyle kes. Böcek geldi kestik, kanser oldu kestik. Kanser oldu diye insanları ölüme mi terk ediyoruz? Tedavisine uğraşmıyor muyuz?" ifadelerini kullandı.

'TÜKETİCİNİN 8 TEMEL HAKKINDAN BİR TEMİZ ÇEVREDE YAŞAMAKTIR'

Ağaoğlu, "İstanbul' tarihi kent, burada ağaçların çoğaltılması lazım. Kesilmesi değil. Tekrar söylüyorum tüketicin 8 temel hakkından birisi temiz çevrede yaşamaktır. Bu hakkı ihlal ederlerse bende tepkimi koyarım. Haklı olarak. Burada 12 tane yetişkin ağaç kesilmiş. Üzerlerine de tabela konulmuş. Böcek geldi diye. Çırağan'da da kesildi. Yani kim ne yapmak istiyor? Neden yaşatmak istemiyorlar? Tembellikten mi? Uğraşmamak için mi? İnsanları da hastalandığında böyle yok mu ediyorlar? Unutmayalım ki; Bizim ecdadımızın çok önemli bir lafı var. 'Yaş kesenin başı kesile'. Biz kimsenin başı kesilsin istemiyoruz. Yeşilin de ağacın da kesilmesini istemiyoruz" şeklinde konuştu.

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